感講你知：全日復課大挑戰

【明報專訊】學校恢復全日上課已兩個半月，這是我每天的行程：上午7:15左右回校，持續工作11小時，晚上6:30左右才拖着疲乏的身軀回家，繼續另一份工作——照顧4歲女兒。感到疲倦不堪時，我會練習「同理自己，同理他人」：深呼吸，靜下來，覺察自己的感受和需要，再同理女兒的感受和需要。

回想去年11月尾，學校宣布1月3日起恢復全日上課，不同持份者都有不同的想法：

有學生感到很興奮，因為終於可以到操場小息和跟同學一起吃飯；亦有學生不想全天上課，跟我說：「只是想一想，就已經覺得很累，完全沒有時間打機。」

部分家長贊成全天上課，因為學生可以參與多一些學校活動；也有家長覺得全天上課時間太長，學生少了很多自由時間，很累，也令家長安排課外活動時感到困難。

至於教師呢，我們大多都感到有壓力，照顧學生全天上課的感受、需要和秩序的同時，亦要處理部分家長的訴求和意見。有新教師更表示從未試過全天授課，根本不知道到操場小息的規則，跟學生一起午膳的流程等，十分擔憂。有見及此，我拍攝了幾條短片來介紹相關規則與流程，希望消除他們的疑慮和擔憂。

終於到了1月3日，是長假期後首個上課日，也是全天復課的第一天。一大早，學生精神奕奕地回校。小一至小三的第一節課並沒有如以往一樣正常上課，而是由班主任帶領學生互相分享自己的心情，講解一些常規，希望學生先處理自己的心情，再處理學業。

學生小息奔跑 從笑臉看見滿足

小息的時候，小四至小六學生可以走到操場，他們三五成群，盡情聊天，甚至情不自禁地跑起來。身為訓導主任的我並沒有立刻喝止他們，因為從他們的笑臉上，我看見了滿足、興奮，他們內心積壓已久的一些需要獲得滿足了。

午膳則出奇的順利，大部分學生都吃得很快。有學生跟教師說：「我覺得學校的飯盒很好吃，因為可以跟同學一起吃。」由此可見「飯腳」很重要！

下午的課堂，我邀請了JUST FEEL團隊為學生度身設計了兩節「班級經營」課堂，讓學生表達對全天上課的感受和需要。JUST FEEL團隊也設計了一些同學間發生衝突的情境，學生透過角色扮演，練習利用「善意溝通四部曲」去解決衝突。看見學生落力演出，愉快學習，我自覺得努力沒有白費。

面對不同壓力 給自己一些空間

在這個不斷轉變的環境中，不論教師或是家長都正面對不同程度的壓力。這個時候，我們都需要給自己一些空間，了解自己的感受和需要（同理自己），然後才有力量去連結你的學生或子女（同理他人）。送給大家JUST FEEL的格言「先處理心情，再處理事情」！

JUST FEEL將於3月18日（本周六）舉辦「感聽感講」2023價值觀教育研討會，屆時我將會分享更多在學校推廣善意溝通的經驗，歡迎小學教育工作者和對價值觀教育感興趣的人士參加！詳情：zh.justfeel.hk/conference2023

文：楊潔婷（「感講夥伴辦學團體計劃」統籌老師、佛教慈敬學校訓導主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]