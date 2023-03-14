辣媽CEO：一個都不能少

【明報專訊】近日所有媒體積極跟進報道的，當然是名媛被碎屍案件，矚目關注程度掩沒了對我來說更需要大家關注的慘劇，就是接二連三的學生輕生、校園欺凌事件。

孩子成長過程 影響一生

一個人的成長過程經歷會影響一生。幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。嬰兒期的幸福全靠父母，成長期的幸福，除了靠父母，還要靠學校、靠社會。人誰無過，我們誰不是在錯誤中學習成長？孩子的成長過程中如何受到教育，受到公平還是不公平的對待，受到理解包容，還是受到批評譴責，這對孩子的人生觀、價值觀造成決定影響，主宰了孩子一生的幸福。

這是一個畸形、自私、極其冷漠的社會，究竟學童是自殺還是他殺？推他們上絕路的罪魁禍首，是那些背後的無形的手！重要的事情不是要嚴肅嚴正講的嗎？牽涉青年人生命的事情還不夠重要嗎？不是應該得到廣泛的報道關注嗎？我心痛憤怒到不能，成年人犯的錯作的孽，憑什麼為什麼要無辜的生命來承擔？

身體損傷肉眼可見 心靈創傷如何彌補？

家長趨之若鶩的名校，接二連三出現學生被霸凌欺凌事件，身體的損傷肉眼可見，心靈上的創傷如何彌補？校方可以若無其事，家長配合淡化其事，受傷害的學生只能裝作若無其事帶着流血的傷口，滿身傷痕活下去？韓劇《黑暗榮耀》根據真實案件改編，而香港竟有真人版上演！

返學目的和意義何在？

我很想知道各位父母究竟點解要生仔？養育孩子是父母的天職，什麼時候要子女聽話俯首聽命竟成了養育孩子的天條？每個生命都是獨立個體，每一個是獨一無二，為什麼竟然被規限化制度化？我想問問各位家長送子女返學的目的和意義究竟何在？為了求學問，還是只是為了分數成績？為什麼成績分數比子女的健康快樂成長、甚至比生命更為重要？

十隻手指有長短，長的就注定比短的有用？是真的話，每個人只需留下中指不就可以了嗎？就是因為長短不一，各有用途，不分高低，各有所長，配合起來才能有所作為有所用。

我聲嘶力竭為孩子們的無聲吶喊發聲，血的控訴慘烈沉痛到令我窒息！不要再把孩子們推向絕望的深淵，讓他們開開心心快快樂樂、慢慢地、好好地學習成長可以嗎？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]