論盡教育：現代版的教仔教女

【明報專訊】承接上期講教仔教女，真係十年講唔完，而且八仙過海，各顯神通，又因時勢、環境而適應。有時聽得多，見得多，對錯是非定義模糊，搞到自己一頭煙。以下是另一段教女對話：

王師奶與姨甥女在元朗一茶樓飲早茶，鄰座是一對母女，母親聲浪不低，每一句話都聲聲入耳。小婦人不至無品到偷聽別人說話，但也不能掩住耳仔咁怪雞。母女對話，是教女的現代版。母：「妳和王仔有乜計劃？行了5年都無下文。妳今年唔細啦，明年就30，要着緊啲。」女：「佢份工收入麻麻，唔穩定，靠佣金。現時啲屋又咁貴，點買？唔通同佢屋企人一家六口住400呎公屋咩。」母：「做人現實啲，不如飛咗佢，搵過第二個有米的。」女：「話咁易咩，唔通隨街打鑼話我要嫁個有錢佬乎。」母：「有呀，前日三姑話新田有個姓文的想續弦，有3間村屋，有車，仲有間好大的士多。年紀就大咗啲，50零歲，前頭婆有兩個仔女。諗吓吖，帶挈阿媽有啖安樂茶飯。」講到這裏，個女無出聲。王師奶聽到這裏，除了見識現在的教女方式，氣往上冲，急急和姨甥女結帳走人。

另一單是B仔讀一年級時所見所聞。多年前王師奶送B仔返學，看見兩個男家長在學校打作一團，校長報警。事緣一年級的小强和小文為擦紙膠引起爭執，小強把小文推倒地上。小文放學回家，父親見小文的小腿有點污糟，追問原因，小文說給小強推倒。6歲小孩子爭執，本來就是芝麻綠豆小事，怎料小文的爸爸發表教仔大道理，說什麽「有仇不報非君子，有冤不報枉為人」，並對小文說：「明天爸爸給你報仇。」就這樣，兩個爸爸各為其子打起上來。小婦人在旁看得搖頭，兩個父親的身教給孩子很壞的榜樣，以為拳頭可解決一切。

古人怎樣教仔女？

以上所舉的都是極端例子，相信大多數父母都有教孩子的好方法，所以香港仍有好多敦品勵學的好青年。執筆至此，小婦人好奇，究竟古人怎樣教仔？上一輩教子的經典有《傅雷家書》，王師奶印象最深是傅雷一絲不苟教傅聰注重禮儀：作客入門要除大衣、手套、圍巾，雙手不能插入褲袋，要坐得端正，進食時不能發出咀嚼聲，手肘不能妨礙鄰座。今時今日還有多少家長注意這些細節？曾國藩教子也十分認真，教兒子「勤、孝、儉、仁、恆、謙」6項。他特別注重「言教」、「身教」、「師教」，他自己尊師敬賢，為兒子「擇良師以求教」。諸葛亮的《誡子書》成為後世學子修身立志名篇。他教訓兒子諸葛瞻「非澹泊無以明志，非寧靜無以致遠」，後人縮為「澹泊明志，寧靜致遠」。

不是所有古人都認真教兒教女的，陶淵明有一首詩痛罵5個兒子：

白髮被兩鬢，肌膚不復實。

雖有五男兒，總不好紙筆。

阿舒已二八，懶惰固無匹。

阿宣行志學，而不愛文術。

雍端年十三，不識六與七。

通子垂九齡，但覓梨與栗。

天運苟如此，且進杯中物。

既然你們不成才，好食懶飛，老子無眼睇，飲酒去也。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]