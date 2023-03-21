採訪手記：令小朋友開心吃飯

【明報專訊】飯桌很多時都是父母和孩子的角力場，有些小朋友吃飯不專心，往往待飯菜涼了仍然未吃完；有些則重度偏食，家長或工人姐姐每日要想「今晚食乜餸」已經很頭痛，還未計如何哄豆丁食菜、食魚保持均衡營養！

飯餸要好味 吃飯要有氣氛

自回復全日制，小學生需要在校午膳，有些家長覺得「甩難」，因為終於有老師逼子女食菜、食肉或者食多些。有些家長如我，則要開始心理輔導孩子。事緣剛開始全日制一星期，兒子每天哭着回家，說飯盒飯餸太多，但老師勸學生要盡量吃完。一向胃口細但又不敢逆老師意的他，就硬着頭皮吃完，還說試過吃到想嘔。最初我覺得是兒子未習慣，由他自行處理，但回家哭了2天、3天甚至4天，終於決定與班主任溝通一下，她表示希望小朋友發育時期能吃多一點，若吃不到也不勉強，無謂給自己壓力。

今期的封面故事，正是講如何令小朋友開心食飯。採訪當天，本想看看有沒有小朋友在「捱」飯盒，卻看到大部分小朋友都食得開心。相信除了飯盒要好味，吃飯氣氛也很重要，這正正是學校需要思考的課題。

此外，便當達人媽媽Kelly的分享也很實用，例如怎樣增加孩子對食物的興趣，引入他們不喜歡的食材等。這些都是媽媽的小智慧，打算為子女做便當的家長，希望都能參考箇中貼士，不再因為怕麻煩而放棄親手給子女準備午膳的想法。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第441期]