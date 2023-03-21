親子筆陣．民房四寶：生活就是教育

【明報專訊】假如，我們仍然相信教育，仍然相信教育是要建立下一代人的生命，那麼，我們就不能輕看每天為孩子所做的事，究竟，我們每天在忙，所要建立的是怎樣的生命？而更重要的是，孩子從我們身上除了看見忙碌，能否看見他們所羨慕的生命榜樣？生活，不應只有忙碌，當過濾了忙碌，剩下的才是生活的內容，才是生命最重要的部分，才是要傳承的價值。

這夜，下班後沒有立即回家，和老師一起帶十多名小學生到他們不會陌生的銅鑼灣。從五光十色的商場、繁華喧嚷的大街，走進幽暗的維園。這一個時分、這一邊的銅鑼灣，對孩子來說，是陌生的。 在噴水池旁邊待了一會兒，為着原本興奮的心情降溫，在昏暗的燈光下，看着水柱無力地在空中被冷風吹散，聽着水柱散落池面的聲音，開始感到這裏的靜、感到這夜的寒，可以去感受別人的生命。

打開眼睛 打開心靈

大多數的孩子對於「露宿者」的印象都是來自二手資料，貧窮、骯髒、無業、後巷、低學歷、逃避目光等的聯想，是別人給他們所塑造的形象。可是，告訴他們的人，自己也不曾有過蹲下來跟無家者傾談的時間，說得再精彩，都不會給自己帶來感動，何况是別人呢？愛與憐憫，需要的不是學歷，而是真實的經歷，只有讓孩子真實地走進人群，打開眼睛、打開耳朵、打開心靈，才可以生出對別人的關愛與憐憫。

探訪無家者 聽不同的人生故事

孩子都沒有想像過，這天他們探訪的無家者，有能操地道流利英語、標準普通話的，有在社區中心當舞蹈老師的，有曾經在各大小報館當前線記者的……留在這裏的每一個，都有着他們不同的人生故事。每一個都不一樣，卻都比任何人都孤獨。這一夜，因着孩子的到訪，他們臉上都滿有歡笑，然而，真實的他們又如何呢？

「你從何時開始留在這裏？」我問。

「從剩下自己的那天開始……」他道。後來才知道，他於短短幾個月內，痛失了所有家人。

維園，鬧市中沒有人看見的一角，把一群無家的人原本互不相干的生命圈在一起，留在這裏，沒有誰比誰容易，同學都清楚知道，他們需要的不是同情，而是一份真實的同在。這一夜，孩子的同在，不單為落在艱難的人帶來安慰、帶來力量，也讓孩子看見生活的意義、生命的價值。

生活就是教育，每天生活的內容都在塑造孩子的生命，作為父母、作為教師，要思考的是如何在生活中跟他們一起尋找生活的意義，使他們看見別人的需要、看見自己的價值。亦只有這樣，他們才能成為一個認識生命、珍惜生命、熱愛生命的孩子。沒有比建立生命更重要的事，為了孩子，再忙，也都值得。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]