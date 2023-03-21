看得起遊戲：研討會探討病童遊戲發展

【明報專訊】我們相信，遊戲是小朋友的成長需要，健康時要玩，就算患病不適，遊戲也必不可少！早在1994年，我們已在本地公立醫院開展服務，現時的服務據點包括香港兒童醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、東區尤德夫人那打素醫院及將軍澳醫院。往下細分，進駐的病房有44個，接觸的疾病種類超過22種。

雖然已有20多年資歷，雖然在病房天天駐守，原來仍有不少醫護人員對醫院遊戲認識尚淺，我們因此決定舉行研討會，與業界公開分享我們的工作和理念。於是，一連串的籌備工作開始了。一直捐助支持醫院遊戲的香港賽馬會慈善信託基金當然是我們的強力後盾，我們更邀請香港兒童醫院為研討會的合作伙伴；講者方面，環球專業組織Association of Child Life Professionals、英美兒童醫院的同行者紛紛應允參與，少不了的，還有來自本地的10多名醫護拍檔。

醫護專才分享親身體驗

分享的內容敲定後，下一步是聯繫醫護業界的專業組織，除了長久伙伴香港兒科醫學院、香港兒科醫學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會外，其他12個專業組織和3個病人組織也接連成為研討會的支持機構。我們更進一步與業內的持續進修系統銜接，凡研討會的與會者均可獲相應進修學分。

最終，以混合模式舉行的PLAY for Child Health研討會於2023年2月11日在香港兒童醫院隆重舉行，吸引了700多名醫護人士報名參加，親臨現場參與的業內專才更超過百位。主講的內容包括美國推行的狀况、標準至運作模式，本地的實踐及挑戰；緊接的台上論壇更直入核心，探討本地醫院遊戲持續發展的可行方向。其後的分組環節細分為不同專科，由多名醫生及護士精闢扼要地分別介紹兒童為本的治療重點，以及講述遊戲支援的方法和果效，涵蓋內分泌科、腎科、放射科、麻醉科、骨科、紓緩治療。至於疫症的衝擊和回應方案，當然也在分享之列。

分組環節呈現的不少成功案例及醫護的親身體驗，均印證醫院遊戲在本地醫護體系的必要，研討會因而特設環節，分析推動發展的多個着力點，並由智樂的醫院遊戲師細數累積20多年的優良實務守則。

研討會獲醫護界的熱烈支持及多番肯定，其中，主禮嘉賓醫務衛生局副局長李夏茵醫生更分享了個人經歷，曾見證小朋友在醫院遊戲環節後，充滿自信和冷靜地面對磁力共振，更用小熊公仔向媽媽講解箇中程序，安撫媽媽毋須擔心。

我們相信小朋友是有能力的，只要大人願意出力幫忙。期望醫院遊戲能早日納入本地的醫護系統，因為，等着我們手拖手支持跨過患病難關，邁出成長之路的還有一個又一個的小朋友，誠如我們的名譽顧問周鎮邦醫生的結語所言和寄望所托。

研討會網址：bit.ly/3Jj5mlP

文：江小萍（智樂兒童遊樂協會醫院遊戲服務總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]