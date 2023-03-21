解鎖孩子心：為何孩子常說「不知道」？

【明報專訊】問孩子意見時，他們常說「不知道」，父母可以怎樣了解他們的想法？

一次媽媽帶女兒晴晴到圖書館。晴晴站在書架前苦惱地說：「我不知道應該看什麼書……媽媽你幫我選吧！」可是媽媽選了幾本後，晴晴卻說：「我不喜歡看這些……」

怕被拒絕 感到不被聆聽

媽媽每次問晴晴意見時，她總是說：「我不知道……」但媽媽代為決定後，晴晴卻說沒有興趣或不喜歡，媽媽感到無奈，心想：「難道她長大後，也要我幫她作決定嗎？」也許，這時父母可以先了解一下孩子的感受和想法：

1. 害怕被拒絕：晴晴說出想法後，別人可能不同意，並說：「不可以！」晴晴感到自己被拒絕，所以會說「不知道」來逃避被拒絕的感覺。

當父母想否定孩子的決定前，可先同理孩子說：「我聽到你說……你的意思是……」讓孩子感到被聽見；然後嘗試解釋給孩子聽不可行的原因，再開放數個可行的選項給孩子選擇。

2. 感到不被聆聽：每當別人說服晴晴改變決定時，晴晴心裏疑惑：「為何別人已經決定了，還要問我呢？」她希望別人也會聆聽自己的想法。

父母可先檢視自己是否有一個牢固的想法，傾向希望孩子同意？可預先作思想演練，如果孩子不同意，我們也能否耐心聽聽孩子的想法？

3. 不想為自己的行為負責：晴晴曾經作出承諾，例如用心學習鋼琴，但後來卻不想學了，爸媽覺得女兒必須堅持自己的決定，不容許晴晴半途而廢。自此，晴晴不敢再答應父母其他事情，害怕自己做得不好，讓父母失望。

當孩子遇上困難，父母可以先關心孩子面對的狀况。如果我們只是說：「你決定就不能改變了！」會讓孩子感到無助。

防禦機制下 寧留在安舒區

4. 尋求安逸：孩子解決困難的經驗不足，在「追求快樂，逃避痛苦」的防禦機制下，他們選擇留在安舒區，讓自己有種安逸的感覺。

家長面對類似情况，例如孩子想上一個興趣班，之前可先讓孩子看有關的書籍、表演和視察學習環境等，讓孩子增加熟悉感；同時與孩子討論可能遇上的困難，讓孩子預先思考解決的方法，學習為自己的決定負責。

孩子表面上的「不知道」，反映他們內在一種不確定、不安的感受，但他們不懂如何表達。父母更多的聆聽和溝通，可以幫助孩子梳理感受，鼓勵孩子說出自己的想法。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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