升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】又一村英文好 利考直資

問◢ 女兒現於香港靈糧堂秀德幼稚／幼兒園讀PN（學前班），下學年可升上原校上午班，但女兒同獲又一村學校及聖羅撒幼稚園取錄，現正苦惱。我們知道小學大抽獎，幼稚園讀哪間都一樣；但如果想考直資，就要思考哪間適合女兒，請問有何意見？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給香港靈糧堂秀德幼稚／幼兒園評級為A+（由A++至A-），而又一村學校及聖羅撒幼稚園為A。以上評級標準為愉快學習，如果要考直資，則要搞好英文，因為直資小學多用英文授課。參加幼稚園教育計劃的學校都鼓勵母語教學，因而沒有NET（外籍英文教師）資助，但一些免費幼稚園收生較多，就有足夠資源僱用多幾名NET。3所幼稚園中收生最多為又一村學校，有朋友女兒曾就讀，亦讚該校英文不錯，可以考慮。

九龍禮賢 約八成升原校小學

問◢ 小兒活潑好動，即將升K1，現手上有幾間學校的取錄學位，包括迦南幼稚園（黃埔花園）、保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園、聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園、宣道幼稚園及九龍禮賢學校暨幼稚園等。我們希望小孩在幼稚園打好學術基礎，以利之後升小，但又不想在學期間壓力太大不快樂，想請問應如何選擇比較好呢？

答◢ 你提出的5所幼稚園，前3所是免費幼稚園，後2所是私立獨立幼稚園。先談前3所評級：參考教育局質素評核報告，我給迦南幼稚園（黃埔花園）為A-、保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園及聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園為A。至於宣道幼稚園和九龍禮賢學校，前者比較重視學術，後者重視愉快學習。我比較喜歡禮賢學校，因過往有大約70%至80%畢業生可升上其小學，比宣道為高。

SEN升小 留意特教教師比例

問◢ 大仔現讀K1，住觀塘區46校網，小學自行階段有15分。他語言發展遲緩、高敏、社交能力弱、體藝弱，正接受治療；他同時喜歡學習、讀書，會自發做功課及溫習，自行拼讀英文書，記性好，中英語文及數理有天賦（學校及治療中心老師說的）。留意到天主教柏德學校，相對傳統學校是否比較適合？還是九龍灣聖若翰天主教小學比較適合？

答◢ 除了留意學校排位，亦要留意校內曾接受特殊教育培訓教師的比例（因信中你提及治療中心）。以下幾所小學的排行和天主教柏德差不多，但教師接受特殊教育訓練的百比分不同：柏德39%、聖公會九龍灣基樂小學47%、佛教慈敬學校44%、迦密梁省德學校62%，似乎可考慮迦密梁省德學校。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]