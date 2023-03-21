童途有「理」：青少年原發性脊柱側彎

【明報專訊】13歲的紫晴，剛被診斷有S形脊柱側彎，今天第一次見物理治療師。「平時只覺她坐得歪歪斜斜，疫情後重新上芭蕾舞課，老師留意到她背部一側隆起，醫生檢查後才知道她有脊柱側彎，弧度達30度！醫生說她骨骼發育大致成熟，弧度幅度不會大增，只需持續監察，不用佩戴矯形架。難道這階段真的沒有什麼可以做嗎？」媽媽憂心地訴說，旁邊的紫晴則一臉無奈。

脊柱側彎是指脊椎向左或右彎曲，呈現「C」或「S」形（見附表「脊柱側彎徵狀」）。「原發性脊柱側彎」通常在青春期出現，沒有明顯成因，影響約2%至3%的青少年，女孩的風險較男孩高。由於衣服遮蓋，不太嚴重的脊柱側彎和身體不對稱往往難以察覺。衛生署的學生健康服務會定期為學生檢查脊骨，有助及早發現問題。因應個別情况，骨科醫生會建議觀察、物理治療、佩戴矯形腰架或接受手術等診治方法。家長如懷疑子女有脊柱側彎，可諮詢醫生或物理治療師。

治療脊椎側彎，除了着眼側彎弧度，也着重姿勢調整，透過鬆弛繃緊的肌筋膜，以特定矯正運動去伸展凹側長期處於縮短的肌肉，同時強化長期被過度拉長的凸側肌肉，讓脊椎保持理想的平衡狀態。

1. 調整姿勢

．若盆骨左右傾斜，坐時用毛巾墊高斜低的一側

．鞋墊置於腿短的一側，令站立時盆骨左右平衡

2. 鬆筋膜

不少脊柱側彎患者的身體都較繃緊，恍如穿了一件過緊的貼身衣。運用手法治療，配合按摩刷、滾筒等器具去放鬆筋膜，做特定的側彎運動時療效更佳

3. 特定矯正運動

伸展凹側長期處於縮短的肌肉，鍛煉長期過度拉長凸側的肌力，讓脊椎盡量保持平衡狀態（圖一，右）

經過解說，紫晴及媽媽明白要將擔憂轉化為動力，好好打這一場持久戰，每天花10至15分鐘做針對的側彎運動，將修正姿勢和矯正動作融入日常生活中，維持脊椎平衡的狀態。

脊柱側彎徵狀

．肩膀高低不一

．肩胛骨不對稱，一側較突出

．腰部左右不對稱

．盆骨左右傾側

．彎腰時背部單側隆起

註：由於脊柱側彎情况人人不同，請先諮詢物理治療師才做特定的矯正運動，避免錯誤引用，導致問題加劇

（感謝APA Physiotherapy Services提供場地拍攝，還有物理治療師郭二鳳和區美娟協助修本文內容。）

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]