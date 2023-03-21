日式育兒記：遊福島地震傳承館

【明報專訊】東日本311大地震發生已12年，最近跟日本媽媽們提起，大家仍會流露出哀傷的表情，對當年感受的恐懼仍歷歷在目。哥哥所讀的小學及弟弟的幼稚園，每一年也會在早會向學生講述當年災難的情况，並為所有死難者默哀。小學的家教會更會每年為校內每個學生送上一份羊羹及一支可以長期存放的飲用水，讓學生有一個簡單的防災意識。與此同時，也提醒家長好好準備防災產品。由於我住的地區有不少外國居民，學校也會為有需要的家長安排講座，講解正確的防災知識。

大力推廣災後重建旅遊

大家也知道，福島是311大地震的重災區，當地現正大力推廣災後重建旅遊，推廣活動命名為Hope，希望遊客親眼感受地震為這個地方帶來的傷害，還有重建後的面貌，將傷痛化為未來展望。上個月我們也來到福島縣旅遊，主要是為了水上樂園，其次我們也想帶小朋友參觀「東日本大震災．原子力災害傳承館」，親身體驗天災的可怕。

踏入傳承館，入口處擺放着從東日本大地震一刻開始計時至今的電子時刻板。看到這個時鐘，我頓時害怕會看到死傷者照片，承受不住而欲意離去，但我先生安撫說，不如進去看5分鐘，看看感覺如何再決定去留。

展示感謝語句令人感動

甫入館，感覺整個館很光猛，猶如普通的科學館、博物館一樣，並沒有任何哀怨的氣氛，並非如我以為會有很多死傷者照片或災後照片；相反他們從另一個角度展示當年災禍，分開「災難開始」、「災難時」、「縣民所思」等不同展區。「災難開始」區展出不少由福島縣民送出的物品：打工仔因地震不能打卡的時間卡、學生不能繼續寫的日記、停頓了的時鐘等；「災難時」區主要展示當時的救災工作；「縣民所思」區則最令人感動，展出了不少感謝的語句，「沒有你的救援，我們全家也不能在一起」等，令人鼻子一酸。雖然天災無情，但看到這些人間有情的字句，令人感動非常。隨後還講解長期防災知識，以及從360影像思考長期使用核能對人類的影響等，給參觀者不少反思。

參觀傳承館的感覺實在很沉痛，但同時也令人感受到日本人的堅強精神。生活在日本，防災可算是一個非常重要的求生技能，我也要好好做防災準備，保護好我的家庭。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]