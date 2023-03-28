同理心校園：辦學團體全方位推動同理心文化 校園正向教育 從溝通開始

【明報專訊】隨着社會復常，校園生活重回正軌，學界都以重建師生身心靈健康為目標。其中香港佛教聯合會（佛聯會）更嘗試以辦學團體的層面，聯同會屬全數7間小學，在未來5年，共同開展社交情緒教育課程，並以全校參與的模式，由學生、教師及家長三方面，攜手推動同理心校園文化。

文︰沈雅詩

在2021/22學年，佛聯會屬下其中一間小學、佛教慈敬學校（下稱慈敬）所訂立的3年發展計劃，其中一項關注事項，正是要推動「正向生活」。校長范秀琪表示，有這個目標，除了因應近年疫情、社會運動等不安的大環境氣候，還因為看見學生的「論盡」位，「我們發覺小朋友不太懂得表達自己，亦都輸唔起，每當遇到逆境，就往往用發脾氣或不對的方式去表達情緒。我們想，這是否代表他們在表達感受方面的認知不足夠呢？輸不起或贏了就驕傲，又是否意味他們缺乏同理心，沒有轉換角度去看事情？所以，我們希望從正向教育入手，開設正向課」。

促進師生連結 提升歸屬感

然而，正向教育涉獵範疇廣闊，為免學生一下子難於消化，慈敬遂按校情，把着眼點放在同理心、尊重和關愛等幾個核心價值上，同時亦引入「外援」，透過成為提倡善意溝通文化的非牟利機構JUST FEEL的伙伴學校，獲取全方位支援。范秀琪認為此舉很重要，她解釋：「機構提供了所有教案、教材和PowerPoint，我們只需做校本剪裁，他們每個月亦會派員來跟老師共同備課，幫助老師更透徹掌握課題。正因為有這些支援，學校便有信心6級同步開辦正向課，發展步伐可以更快。」

JUST FEEL共同創辦人楊思毅補充，整個「感講夥伴學校計劃」糅合社交情緒教育及善意溝通理論，前者是關於如何促進學生身心靈及社交健康的學習框架，讓學生能夠認識和掌握自己的情緒、有效地解決問題，並與他人建立積極的人際關係；後者則是透過步驟明確、簡單易明的溝通心法，讓大家互相表達及理解彼此的感受和需要，促進關係。兩者最終的共同指向，是建立同理心校園文化，「由課程、教案、教具，以至課室和校園佈置，我們都有配套支援，目的就是想老師把精力放到與學生相處上，從而促進師生間的連結，提升學生對校園的歸屬感」。

雙教師制 價值觀滲透各科

計劃另一特色，是為教師提供全面培訓，除了上述的共同備課會，還有工作坊、共學小組，營造氛圍之餘，也收「全民皆兵」之效。范秀琪透露，他們的正向課實行「雙教師」制，由班主任和科任教師共同任教，由於科任教師同樣接受過訓練，於是又可以把相關價值觀，滲透在不同科目之中。她舉例：「高小中文科有一課講保護海洋生物，老師也從同理心切入，跟學生探討人和動物之間的相處和關係；又如初小的數學科，雖然學習主題是方向，但老師就以一個小朋友迷路做情景，請同學展現同理心，替他尋找正確的位置。這就是我指的全校參與，不單單在正向課，而是在不同課堂，都涉獵得到。」

自課程展開以來，她看到師生的改變，其中一幕發生在去年「特別假期」後的首天復課日，令她印象特別深刻，「當日學校與JUST FEEL合辦『感聽感講復課日』活動，有一個平日比較寡言、怕醜的小五男生主動告訴我：『其實我也不想這樣快復課，因為我還很想打機！』」。范秀琪笑言，不管學生的想法是否正確，令她感動的是，他願意真實地表達自己的感受，「我相信是因為正向課或其他課堂，在老師不斷鼓勵下，令到學生更願意及懂得分享自己的感受」。

開展家長共學小組

至於學校團隊，當教師要去傳遞這種價值觀時，自身亦會受益，她以自己為例，「作為校長，面對下屬，有時都不太容易說出個人感受或需要，但現在我會有調節，學習怎樣適當地表達自己，讓同事明白，校長想大家怎樣，溝通會比從前好」。范秀琪又透露，繼去年舉辦過2場家長工作坊，今年將開展更進深的家長共學小組，期望把善意溝通文化，進一步帶進學生的家庭。

有鑑於慈敬的正面經驗，辦學團體佛聯會遂拍板，於今個學年，會屬全數7間小學，也共同開展社交情緒教育課程。「佛聯會會屬學校都以『明智顯悲』為校訓，而要成為一個有智慧又慈悲的人，懂得自我情緒管理和有良好的人際關係，是先決的條件，加上教育局近年很強調價值觀教育，所以，這是一個很好的契機，攜手推動一個課程，相信亦可產生協同效應，藉着跨校的交流，建立共同的文化及共同的學校特色。」佛聯會學務顧問莊聖謙說。

為了令這個聯校課程更有系統及可持續發展，佛聯會更參考教育局的教師借調計劃，引入「調配計劃」，即調配一名教職員，半職處理教學及學校的行政工作，半職作為7間小學與JUST FEEL的溝通橋樑，負責統籌整個項目。莊聖謙坦言，以往學校除了跟教育局有這種合作形式，未曾與社福界有過類似安排，但他認為，今次加插統籌人角色，有關鍵作用，「計劃由我們內部教師協調，一來同事會更清楚會屬學校的文化，二來同事亦已建構一些關係網絡，相信運作起來會更順暢。另外，調配同事參與新的工作，就好像接受教師培訓一樣，對同事的專業發展亦帶來裨益」。

慈敬訓導主任楊潔婷，正是「調配計劃」中的統籌人。「慈敬在會屬小學之中，是第一間推行社交情緒教育課程的學校，我的角色，是負責向其他學校分享貼地的經驗，包括遇過什麼問題、如何撞板等，也可即時解答其他校長、老師的提問。」

至於對內方面，她亦負責蒐集慈敬前線教師對課程意見，再與JUST FEEL磋商修改，「同事有時都會反映，有些課題學生會較難掌握，需要多加插一兩個例子，或是某些轉折位要做好些，始終進入課室授課的是老師，他們的意見很寶貴，這樣才可令整套教材更完善，其他學校應用時就更得心應手」。

投身教育界踏入第十個年頭，楊潔婷首次參與借調計劃，因着和機構的緊密合作，令她對善意溝通理論有更深入的認識，也影響了她的訓導手法。「雖然訓導的最終目標沒有改變，學生仍然要為自己做錯的事情承擔後果，但現在我會提供多些空間，讓同學去抒發感受，令小朋友更加能夠接納自己做錯了，更願意承擔後果。我發現，當我願意花多少許時間去聆聽學生感受，同學的對抗會沒有那麼大，對訓導主任的接納程度亦會高些，彼此的關係會有改善。」

[Happy PaMa 教得樂 第442期]