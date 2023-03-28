網樂天地：轉回全日制 學生體能超負荷

【明報專訊】最近發現球員來訓練網球的時候，體能都大不如前，原來小學轉回全日制後學業壓力愈來愈大，上課時間延長，要兼顧的學術科目增加，令小學生壓力在全日制時間表下「百上加斤」，尤其是一至三年班的初小生，他們年紀尚小亦未必能長時間集中注意力。上課時間長了就有如雙刃刀，有利有弊，全日制令小學生每日的運動時間大幅減少，而正值成長期的他們極需要每天多「跑跳碰」。

每日運動時間大減

有家長反映子女由6點半起身準備上學，留校至4點多才離開，小學生在校超過7小時，還有「形影不離」的功課和補習要應付，可說是比大人上班還要辛苦，身心疲倦不堪，莫講話培養課餘學習興趣，其實能夠準時做完功課和溫妥默書測驗，9時可上牀睡覺已是萬幸。所以我的學員能參與或趕及部分的訓練已是難能可貴，在表現上我已別無奢求，但是眼見他們的體能和狀態每况愈下，亦難免感到心痛。

而就轉全日制的話題上，我也特別問了幾個學員，問他們喜歡全日制嗎？他們的答案卻是感到全日制比較開心，因為有成班同齡同學，比在屋企對住大人有趣得多。或許沒了放學的自由，或許會多了學術上的負擔，但有同學一齊擔當，同伴之間的交往，有悲亦有喜，更是孩子成長一部分。

盼調整時間表 學生可均衡發展

其實上下午班或全日制都各有利弊，最重要是家長和孩子可以調節心態來適應，也許今年只是剛復常的第一個新學期，而正值學期中學校也無法快速作出轉變，希望新學年更多學校正視問題，調整時間表令學生身心均衡發展，在下一個學期可以研討一些新方案，例如現時很多公司都保留一星期一至兩天在家工作，如果可以保留每星期一至兩天半日制也可以考慮。我相信親子溝通和生活平衡，對孩子成長尤其重要，若他們一星期裏面有多一點時間去選擇他們想做的事情，增加多一點親子時間或去做運動，提升體能去應付未來更多的挑戰，也未嘗是一件壞事。在網上很多家長倡議要快樂學習，反對過多功課，希望教師與校方也可以作出正面的反思。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]