國際親子台：帶有能力的話

【明報專訊】楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）一口氣橫掃荷李活的電影大獎，並成為奧斯卡首名亞裔影后。在領獎時，她慷慨陳辭道：「正在收看頒獎典禮，並與我一樣的小男孩和小女孩，請看，這個獎是一盞希望之燈，代表對未來的盼望與無限可能。這是勇敢做夢，便能夢想成真的證據。」 （For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that... dream big, and dreams do come true.）

她這番感言，打動很多人的內心。讓不少認為自己只不過是個小人物、不能做出一點什麼的人，開始相信，擁有夢想，永不太遲。一句肯定、有力的說話，足以激勵人心，改變人生。

作為父母，我們又有否留意，我們的說話，同樣充滿能力，更有改變孩子的神奇功效。

現在孩子開始全天上學，每天早晨，大家可能也要急忙催促孩子起牀、換衫、食早餐、上學。放學後完成功課，又到晚飯時間，過不了多久，又要上牀睡覺了。回顧一天當中，到底有多少句話，可以跟孩子好好說的呢？

「我愛你」帶神奇功效

不過，真正重要的說話，也許不用太多，只要記得多說以下3句話，孩子將會受用一生。

1. 我愛你

「I love you」是一句帶有神奇功效的話，每一次說完，對孩子產生的正面影響也很顯著。即使說「我愛你」成為生活日常，也多說無妨。只要孩子知道父母每天愛他，帶着微笑地說愛他，望着孩子雙眼去說愛他，即使生氣時也照說愛他。感到被愛的孩子，永遠都不會因苛索求愛而失去自己，傷害自己。

2. 你今日有什麼計劃？

這句話的重點並不是問題，而是每一次問完這問題時，如何回應孩子的想法，以及對他的意見表示讚賞。保持好奇，用心聆聽孩子細說。這個樂意傾聽與親密互訴的時間，能讓我們了解孩子的想法與喜好，也能明白小朋友平日的壓力所在。

所以，千萬別忘了問孩子，你今天有什麼計劃？他們的計劃，遠比我們想得周詳。從小對未來有想法的孩子，未來能飛得高走得遠。

父母是孩子心目中英雄

3. 能夠作為你的父母，真好。

華德福強調，是孩子先來愛我們，揀了誰來當他的父母。孩子在芸芸人海中，選了我們，是我們的福氣，是我們引以為傲的事。那怕有激心的日子，或有生氣的時刻，也無損那份寶貴。

父母是孩子心目中的英雄，當我們告訴孩子，有他作為子女是我們的榮幸，他便明白自己身分尊貴。這份自信與肯定，是陪伴孩子成功的後盾。

讓孩子一生活在愛中，對自己的人生有期盼，為自己的身分而自豪。這樣成長的孩子，自信快樂，勇於做夢。用三句說話，就能成就孩子一生。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]