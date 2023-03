國際親子台：帶有能力的話

【明報專訊】楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)一口氣橫掃荷李活的電影大獎,並成為奧斯卡首名亞裔影后。在領獎時,她慷慨陳辭道:「正在收看頒獎典禮,並與我一樣的小男孩和小女孩,請看,這個獎是一盞希望之燈,代表對未來的盼望與無限可能。這是勇敢做夢,便能夢想成真的證據。」 (For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that... dream big, and dreams do come true.)

她這番感言,打動很多人的內心。讓不少認為自己只不過是個小人物、不能做出一點什麼的人,開始相信,擁有夢想,永不太遲。一句肯定、有力的說話,足以激勵人心,改變人生。

作為父母,我們又有否留意,我們的說話,同樣充滿能力,更有改變孩子的神奇功效。

現在孩子開始全天上學,每天早晨,大家可能也要急忙催促孩子起牀、換衫、食早餐、上學。放學後完成功課,又到晚飯時間,過不了多久,又要上牀睡覺了。回顧一天當中,到底有多少句話,可以跟孩子好好說的呢?

「我愛你」帶神奇功效

不過,真正重要的說話,也許不用太多,只要記得多說以下3句話,孩子將會受用一生。

1. 我愛你

「I love you」是一句帶有神奇功效的話,每一次說完,對孩子產生的正面影響也很顯著。即使說「我愛你」成為生活日常,也多說無妨。只要孩子知道父母每天愛他,帶着微笑地說愛他,望着孩子雙眼去說愛他,即使生氣時也照說愛他。感到被愛的孩子,永遠都不會因苛索求愛而失去自己,傷害自己。

2. 你今日有什麼計劃?

這句話的重點並不是問題,而是每一次問完這問題時,如何回應孩子的想法,以及對他的意見表示讚賞。保持好奇,用心聆聽孩子細說。這個樂意傾聽與親密互訴的時間,能讓我們了解孩子的想法與喜好,也能明白小朋友平日的壓力所在。

所以,千萬別忘了問孩子,你今天有什麼計劃?他們的計劃,遠比我們想得周詳。從小對未來有想法的孩子,未來能飛得高走得遠。

父母是孩子心目中英雄

3. 能夠作為你的父母,真好。

華德福強調,是孩子先來愛我們,揀了誰來當他的父母。孩子在芸芸人海中,選了我們,是我們的福氣,是我們引以為傲的事。那怕有激心的日子,或有生氣的時刻,也無損那份寶貴。

父母是孩子心目中的英雄,當我們告訴孩子,有他作為子女是我們的榮幸,他便明白自己身分尊貴。這份自信與肯定,是陪伴孩子成功的後盾。

讓孩子一生活在愛中,對自己的人生有期盼,為自己的身分而自豪。這樣成長的孩子,自信快樂,勇於做夢。用三句說話,就能成就孩子一生。

文:Hello Bonnie

作者簡介:修讀國際關係,成為兩女之母後變身3職媽媽,在小助教鞭策下,完成兒童與家庭教育碩士,仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌:FB.com/hellobonniemami

