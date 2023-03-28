華德物語：人工智能兩面睇

【明報專訊】春日德國，因着植物長出新枝芽的景象，我們的心情也相當不錯。但眼見華德爸的啤酒肚愈來愈大，我決心要從飲食上對他嚴厲一點，第一步驟是杜絕零食！其二，提供多菜、多蛋白質、少澱粉質的正餐。其三，絕對不能再購入新的零食。這個行動出奇地得到兩兄妹的諒解，每次在超市購物時，他們雖然會詢問可否買糖果、薯片、朱古力等，但只要我娓娓道來「爸爸要減肚腩，我們不好在他面前吃零食」，兩兄妹就會打消相關念頭，全力配合全家健康飲食計劃。這將會是我們本年度的重點項目，成效有待年末公布。

近月，人工智能的討論非常熱烈，不知道大家有沒有參與？我就讀的大學在考試期間就向全體師生發通告說明相關學術取態，要求大家不要使用聊天機械人寫學術論文。聊天機械人的能力實在是萬眾矚目，能快速地應對問題，坦白說，我在構思論文方向、做背景資料蒐集時都運用過聊天機械人。過程中，我一度代入教授問問題的用語和語氣，效果也相當不錯，令我能快速地收窄研究題目和找出相關書本、過往學術研究，故聊天機械人對我的工作效率有所提升。

工作崗位被電腦取代 新興職業誕生

不過，聊天機械人的確是種誘惑，就如莎士比亞的名言，「To be or not to be, that is the question」。 科技的發展和進步，不會理所當然只帶來便利，也會在其他地方造成影響。在一片熱鬧的討論裏，比較多聽見的是人類對人工智能的恐懼，比如，知識產權是否得到保護呢？未來哪些職業又會被邊緣化呢？無獨有偶，我在本學期剛好修讀了與之相關的研修課「Innovation and start-up in EU」，其實科技或工業發展每每有突破的發展時，人們都會出現恐慌。在1970年代，工業開始引入電腦輔助製造（computer aided manufacturing），許多工作崗位被電腦取代；但另一邊廂，就有不少新興職業誕生。到後來的電子化及網絡技術，簡直把全球化提上日程。千禧年那陣子，美國及法國醫院的醫療團隊用光纖網絡連接兩間醫院，完成了一場遙距的膽管切除手術。但另一方面，個人資料更容易被泄露；網絡欺凌、上癮也只是冰山一角的社會現象。

從這學期的研修裏，我體會到其實科技發展、產品本質上不會自動帶來道德規範，它就是一種工具，視乎使用者如何運用而帶來不同的影響。有見及此，人工智能需要社會監管，觀察其帶來的影響，從而作出回應。在熱鬧的討論中，大家不妨也帶帶風向，看看人工智能在社會增益方面的可能。我在德國看到的例子是，政府提供資源給回收業，讓業界運用Recycleye Robotics人工智能機械臂來作垃圾分類。希望這次分享帶給大家一點新看法。

下回跟大家說說一件沉重的事，3月中在我們所在的州份發生「12歲女童被同齡兒童謀殺」事件，我們正追蹤事態發展，希望下回分解。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]