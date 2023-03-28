幸福拼圖：助子女重新適應校園生活

【明報專訊】相信「恢復正常生活」是大家在過去3年來最常盼望的，可是對於已習慣網課的學生來說，怎樣才是「正常」的校園生活呢？

因為疫情，學生需面對反覆停課、上半天課等安排，直到去年9月才逐漸回復全日制課堂。相信學生從教育局、學校、網絡或坊間都會接收到很多有關復課安排和需要注意的資訊，可是他們未必能夠即時吸收和消化，家長需要多加留意並提醒子女相關安排。父母亦應依照子女的步伐給予鼓勵，協助他們慢慢跟上學習進度。

對小學生來說，只要家長多點耐性和愛心，在課餘時間給予他們適當的放鬆時間，校園適應問題都能迎刃而解。然而，對於中學生，特別是初中學生來說，他們所面對的適應問題似乎就較為嚴重。

缺乏與人相處機會

現時的中一至中三學生，他們的高小及初中生活深受疫情影響，當中的社交問題亦隨着復課而逐漸浮現。有些學生因過去一段時間缺乏與人相處及溝通的機會，令到表達自我的能力亦下降，加上要面對升中後的陌生環境及社交圈子，未必懂得如何自處；學業方面，缺乏了這幾年的面授課堂體驗和經歷，總會有不熟悉、不適應的情况出現。所以家長應該調節對子女的期望、諒解及為子女提供適當的支援，與子女一同度過這個適應期。

多觀察孩子情緒行為

不論是小學生還是中學生，他們需要重新適應實體課堂、課外活動、技能學習（音樂、藝術……）、補習班等活動，他們的身心狀態能夠應付嗎？其實，現階段的學生都很需要慢慢去適應學習模式的轉變及要求。由於學生未必懂得表達情緒，家長需觀察及注意他們的狀態和行為，多聆聽及關心子女及引導他們慢慢適應校園生活。

希望每個家庭都能在疫情後逐步活出屬於自己的生活節奏和規律，一同努力去追尋自己的目標和夢想！

文：梁麗詩（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第442期]