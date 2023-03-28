感創航道：幸福，由發問開始

【明報專訊】上周一（3月20日）是國際幸福日，已創立第10年。聯合國希望喚醒民眾，認識到幸福在生活中的重要。當日，聯合國教科文組織舉辦了一場網絡國際會議，探討幸福學校（happy schools）在各地的實踐情况。2016年3月，組織在亞太地區訂立了一套《幸福學校框架》，旨在改革教育制度，推動校園把學習連結到快樂與福祉。

在《框架》下，聯合國提出22個幸福學校的條件，包括校園內的友誼、合理及公平的工作量、溫暖及友善的學習環境等。2020年新冠大流行，全球陷入幸福危機，組織進一步在去年提出「幸福學校倡議」，呼籲學校着力透過喜樂與參與的氛圍，培育學生對終身學習的熱愛，切勿把追求學術成績放在首位，犧牲學生福祉。

家長可能擔心，一味講求愉快學習，學生的學業成績會怎樣？《框架》列舉了日本秋田和福井兩縣的教育改革做例子。秋田縣政府推出了一個培育學生策略計劃，重點提升學生的發問能力；福井縣則實施一個5年教育基礎計劃，鼓勵體育活動及戶外遊戲。2015年的全國公開考試成績顯示，秋田和福井的初中生分別在知識應用的評核上名列第1、2位。

自主學習 發掘新知識

學生懂得發問有何重要？《框架》22項幸福學校條件中，其中一項為「學習者的自由、創意及參與」，重點是營造開放的課室氣氛，引導學生發問是方法之一。組織引述教育學者Dan Rothstein與Luz Santana合作的研究指出，當學生懂得發問，他們就更意識到學習屬於自己，從而加深理解能力，並自主連結和發掘新的知識。

近年香港，happy school概念也日益流行。2019年5月，教育大同與基督教聖約教會堅樂第二小學合作推行的LBD（learning by doing）動手學項目，登上聯合國教科文組織 Happy Schools Project "Hall of Happiness"，被評為6個優秀開心學校活動之一。以下讓我們分享一個最近見證的幸福故事。

「感．創．做」LBD伙伴學校之一勵志會梁李秀娛紀念小學，本學期一年級常識科以LBD模式教學。LBD其中一項重要元素是「參與」，為了令學生更投入，教師主動邀請他們發言和發問，從而建立提問能力。該校正籌辦一個邀請家長到學校的驚喜派對，主要由教師帶領，但學生也有份設計和組織。在課堂上，老師便邀請學生針對驚喜派對來提問，過程中教師不會阻止，也不會立即回答或批評同學的問題。

結果，一個跟一個小宇宙發揮想像。「可以帶朋友來嗎？」「Party那天可做手工嗎？」「要不要戴口罩？」「派對可否不去／可否去迪士尼？」然後教師把類似的問題歸類，再與學生一同討論，怎樣才是一個驚喜派對（圖）。整個過程，孩子透過問題提出發想，再歸納，從而達至Dan Rothstein所說的深化學習。

建構幸福校園還有很多學問，尤其在後疫症時代，校園生活曾經中斷，學習情緒飽受困擾，重建談何容易。儘管困難重重，初心仍然單純，正如聯合國教科文組織亞太區教育總監Shigeru Aoyagi所說：每個人都值得擁有幸福，不止是學生，還包括校園內外的整個群體。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]