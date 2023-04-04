復活節好去處：復活節探險 闖繩網陣 Baby Shark游到黃竹坑陪玩

Baby Shark主題露台海景客房玻璃窗都貼上了Baby Shark和好朋友的樣子，加上無敵海景，從房內看出去猶如牠們從海中跳上來跟大家打招呼呢！（黃志東攝）

【明報專訊】今天（4月4日）是兒童節，大部分學校亦已展開復活節假期，對小朋友來說當然是雙倍快樂，更加要大玩特玩！爸媽們既可選擇由酒店包辦復活節節目的staycation，也可自訂坊間大小主題活動行程，化身大細路與小朋友過一個豐富又精彩的復活節假期！

文︰顏燕雯

小模特兒：楊天智、安B

15間海景房滿佈Baby Shark

小朋友最愛的Baby Shark和牠的好朋友今個復活節游到黃竹坑，陪大家享受海景staycation！香港富麗敦海洋公園酒店由兒童節起為小朋友帶來全港首個Baby Shark主題住宿，15間全屬海景的主題房，由房卡、牀單、被套、洗漱用品，以及每個角落也有Baby Shark和大家「嘟嚕嚕嘟嚕」，齊齊唱住歌放假！

由步入酒店開始，小住客已經可以在1樓大堂Baby Shark專屬櫃位優先登記入住及辦理手續，拿着專屬房卡，尋找主題房專有的房門，看看哪個房間有Baby Shark跟大家say hello。進房後，小朋友肯定會「嘩」一聲，因為處處可見Baby Shark的蹤影，除了枕頭被鋪，牆上也有Baby Shark掛畫，巨型Baby Shark豆豆咕𠱸更在等候大家擁抱它呢！酒店亦貼心換上小朋友專用的Baby Shark漱口杯和兒童洗手輔助器，提醒小朋友刷牙洗手，保持清潔。此外，每房亦會附送一份Baby Shark禮品包，小朋友更可在入住當日與爸媽到1樓的星耀廊享用Baby Shark小食拼盤及自選特飲；如果想吃得豐富一點，亦可以$400（另加一）升級至Baby Shark主題下午茶，一邊享用美食，一邊欣賞餐廳外優美景色。

無限次享室內兒童玩樂區

另外，住客可無限次使用室內兒童玩樂區「探險家」。這個面積達6400平方呎的室內兒童玩樂區適合1至10歲小朋友，設有滑梯、繩網、平衡木等設施，更以香港自然奇觀為主題來劃分，如以米埔自然保護區為主題的繩網陣，大家會看到天花板有閃閃黃色燈光，原來是代表屈翅螢（螢火蟲）在發光呢！遊戲室平日每節限時45分鐘，但入住Baby Shark主題住宿的客人可於住宿期間無限次進場，非常抵玩！4月起，來往海洋公園至酒店的穿梭巴士會由原來的半小時加密至15分鐘1班，對家庭旅客來說就更方便了。

■INFO

Baby Shark海洋探險之旅

日期：即日至8月31日

價錢：$2800起/晚，另加一

內容：2名成人及1名11歲或以下小童入住Baby Shark主題海景客房1晚、Baby Shark兒童客房用品及迎賓禮品包、入住當日下午於星耀廊享用Baby Shark小食拼盤及2款自選特飲、無限次使用室內兒童玩樂區「探險家」

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店

查詢：2166 7300

[Happy PaMa 教得樂 第443期]