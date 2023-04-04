化身特工紮紮跳尋彩蛋

【明報專訊】復活節尋復活蛋，當然最應節！香港黃金海岸今年推出多個復活節活動，最啱一家大小參加。除了staycation，非住客也可參加「黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂」，在黃金海岸大草地上，2至11歲的小朋友齊齊成為「彩蛋特工」，於遊戲區內尋找不同種類的復活蛋，換取獎品，當中更有機會贏得黃金海岸酒店豪華海景客房住宿1晚。此外，參加遊戲的小朋友可免費參與3個攤位競技遊戲，例如跳豆袋、走平衡木運送復活蛋等，完成後亦有小禮物呢！至於黃金海岸商場亦有集合20個小攤位的親子市集，當中有特色手作、玩具、兒童產品及人面彩繪等，足夠消磨一整天。
手揑陶藝 DIY蛋糕
如果選擇2日1夜復活節住宿計劃，節目就更豐富了。小朋友除可免費參加上述尋蛋遊戲，若於指定日期入住，更可額外在酒店室內遊樂場「鯊魚冒險島」參加簡單版的尋蛋遊戲，尋獲復活蛋和小兔毛公仔便可換取禮品。而酒店的陶藝工作室及烘焙工作室於4月份已準備了復活節主題活動，分別是手揑小兔形碟子、復活節彩蛋碟子、小兔擺設，以及製作甘筍橙杯子蛋糕、復活節蘋果泡芙等，每節時間1.5小時，費用由$450起，酒店住客可以優惠價參加。
■INFO
繽紛復活節親子住宿計劃
日期：即日至4月16日
價錢：$1850起/晚，另加一
內容：2名成人及1名12歲或以下小童入住豪華海景客房住宿1晚，包早餐、復活節禮物1份、酒店鯊魚冒險島內的「尋蛋遊戲」1節（指定日子入住）、入住當日下午參與設於戶外「黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂」1節（只適用於4月7至10日入住）、享用房內迷你酒吧、優惠價參與烘焙或陶藝工作坊
地址：青山灣段1號Castle Peak香港黃金海岸酒店
查詢：2452 8833
陶藝及烘焙教室課程
開放時間：每天上午9:30至晚上6:00
價錢：周一至五$450/節，周六至日及公眾假期$550/節，4至8歲小童須由1名成人陪同，並須提前預約
報名：F.U.N.部門（電話2452 8662）或 Lobby Shop（電話2452 8660）
黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂2023
日期：4月7至10日
時間：每天設5個時段，分不同年齡組別
地點：黃金海岸大草地
費用：小童$250/位，必須有1名家長同行，門票包括參與1節「彩蛋特工」遊戲、3個攤位遊戲、1個工作坊或免費攝影體驗1次
購票：Kkday或Bookyay
[Happy PaMa 教得樂 第443期]