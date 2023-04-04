家家有禮：巨型復活兔 跳進觀塘

【明報專訊】復活節將至，一於與巨型復活兔一起跳進商場大玩特玩！觀塘apm與美國玩味藝術家Andy Rementer合作，於大堂設計了逾2000呎的「遊藝快樂大道」。10呎高型格復活兔手持大束彩虹氣球迎接大家，萌爆太陽蛋及紅蘿蔔運動員亦和大家活力競步，同場並設置復活蛋奇想花園及盲盒電話亭。

此外，商場內設有AR互動體驗，大小朋友只需尋找並掃描指定蹤迹標記，便可於多個虛擬場景自拍留念，包括彈奏結他的俏皮復活兔、春日花海、七彩emoji氣球等。The Point會員集齊6個打卡景點自拍照後，更有機會獲贈小禮品1份。

■INFO

遊藝快樂大道

日期：即日至5月31日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：3148 1200

■送朱古力茶葉禮盒

apm送出「apm禮品套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括LISA & SARA潤手霜、Frantz草莓松露白朱古力及名貴茶葉禮盒。名額6個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於4月11日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：藝術家Andy Rementer來自什麼地方？

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第443期]