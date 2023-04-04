親子筆陣．蒲公英教室：家長ChatGPT

【明報專訊】近日ChatGPT成為全球熱話。作為全新AI人工智能系統，當我們向ChatGPT提出問題時，它能夠自動產生答案，這個「聊天機械人」，「上知天文，下知地理」，無論是閒話家常，還是寫文章和調整程式碼，都難不倒它。雖然ChatGPT為人類帶來不少好處，但科技是把雙刃刀，不少人對AI為人類帶來的危機感到擔憂，其中Tesla創辦人馬斯克等科技界名人更聯署反對繼續開發AI系統。筆者認為科技既無法完全取代人類的角色，同時也為我們帶來不少壞處，例如WhatsApp等通訊軟件減少了人與人之間的實際交流。不過，作為家長，我們的確可借鏡，與子女建立一套有效的ChatGPT，促進子女的個人成長。

Goal：了解子女喜好訂立目標

筆者近日與一名現時中五的學生接觸，他對未來的出路感到十分迷茫。事實上，這個情况在年輕一輩並不罕見，很多小朋友也對未來缺乏想像，也不了解自己的個人喜好。作為家長，我們可跟子女一同訂立目標，協助他們勾勒出對未來的期許。目標可分成短期、中期和長期，例如短期內接觸一項感興趣的樂器、中期以彈奏出一首心愛的歌曲為目標等。訂立目標的重點在於讓子女更認識自己，認清自己的個人喜好，希望藉此確立子女的自尊感。在這個階段，父母可讓子女發揮天馬行空的想像力，列出自己所喜歡和感興趣的事，毋須加以批判，讓小朋友感到父母對自己的支持和尊重便可。

Planning：列具體任務付諸實行

訂立目標後，父母可針對子女列出的目標，與小朋友共同訂立相應的計劃。在這個階段，他們可共同挑選2至3項短期或中期目標，從中了解小朋友最感興趣的活動，也讓小朋友了解各項目標的可行度。父母與小朋友可共同制訂計劃，列出子女的具體任務，並且計劃須具時限。例如可以訂立一個2年計劃，預計每星期花2小時學習一項樂器。計劃的重點在於訂立行動策略，讓小朋友的目標「不馳於空想」，也是一個「儀式感」，給予小朋友一個將要付諸實行的心理準備，不能輕言放棄。

Training：訓練技巧 培養強大內心

在ChatGPT的過程中，實行是最重要的一環，卻也是最困難。「Train」一詞包括兩個面向：「訓練」技巧和「培養」強大的內心。在訓練技巧方面，家長的角色變為一個「旁觀者」，觀察子女確切實行計劃的進度和情况，例如子女是否有依照時間實行計劃，以訓練和掌握相關的技巧，並了解子女訓練的需要，因應情况調節計劃。而在「培養」方面，家長則充當「陪伴者」的角色，了解子女的心理需要。在實行過程中，小朋友定必會遇到不少阻力，例如覺得掌握這項興趣很困難和費時，甚或會想放棄計劃。父母的支持正正是小朋友奮鬥的動力，家長可多耐心聆聽小朋友訴苦，了解他們當時所遇到的困難，並且給予正向支持，例如給予一個溫暖的擁抱、多讚賞子女已做得很好，此舉除了讓小朋友可堅持落實計劃外，也可從中培養小朋友強大的內心，提供他們的心理質素，讓他們更懂得面對逆境。

縱然世界不斷轉變，人只要能保持不變的初衷與內心，總能適應這變化萬千的世代。正因如此，作為家長更要在成長階段加強子女的抗逆力，讓他們更能面對各項挑戰與逆境。趁着復活節假期，家長與小朋友花些時間讓他們想像對未來的希望，並抱着希望迎接未來的生活。

在此謹祝各位復活節快樂！

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]