【明報專訊】小明學校親子旅行日，我當上家長義工，負責協助歷奇活動。那日我不斷聽到一些家長說：「不要緊張呀！」又聽到另一些家長重複說：「你不要這樣，這樣行不通，應該要那樣……」我心想：在歷奇繩索上，雙腳正在震顫的孩子，聽了家長的說話，真的會不緊張嗎？他們又會喜歡家長當場指點嗎？

「不要……」的反效果

或許以下一些情景大家會有共鳴。孩子放學回家看電視，讀漫畫，玩玩具……但遲遲未做功課。媽媽下班回家見狀氣壞了，大聲呼喝：「怎麼都在做無聊事？功課已經做好嗎？不要浪費時間！」結果？孩子滿不是味兒，喃喃自語道：「怎麼媽媽都不懂他？上足一天課是多麼的累人？難道就不可以多一點放鬆時間嗎？幹嗎語氣還這麽重……」漸漸地，孩子對做功課的厭惡感增加；當他們年紀愈大，說話間對抗變多，親子關係也轉差。有兄弟的家庭中，晚餐時間有可能出現搶吃情况。看見自己喜愛的餸菜，弟弟以摩打手夾到自己碗裏，生怕被哥哥搶去。哥哥也不客氣，施展他的筷子功。二人愈夾愈多，爭着做「自私精」；能全吃掉的還好，他們卻要做「大嘥鬼」，媽媽大聲喝：「你們不要浪費食物！也不要自私，食物都搶盡，爸媽吃什麼了？」結果？我有我繼續講，在下一次晚餐，他們有他們繼續搶吃。

想改變孩子想法或行為，看來家長靠說「不要……」未必有效。「孩子，你要善用時間；正經事先做好，享樂放後面。」我會刻意叫自己把說話倒轉，意思即是直接說出我希望他們做到的，而不是叫他們不要做什麼。與其說「不要浪費食物」，改為「我們一起來珍惜食物」不是更好嗎？再多練習一下：想叫孩子不要吃太多零食和糖果？倒轉來說吧：「請多吃新鮮和健康的食物！」希望孩子不要跑太快，不要跑太遠？可以用肯定的口脗說「慢慢行」或「要注意安全」。

配合其他招數 事半功倍

曾讀過《正向關係──99句教子好句》一書，倒轉說話正是由讀畢那書開始養成的習慣，當中尚有幾個招數我沿用至今。孩子睡前不肯洗澡又不想刷牙？不妨溫柔地說：「你想先洗澡，還是先刷牙？」兩項都是家長想他們做的事，在設有選擇的情况下，孩子會順從不少，這招數我有佳績向家長保證。孩子遲遲不肯執拾玩具或功課？家長不要一味只叫孩子做，或者一味責罵，在他們養成執拾好東西的習慣前，先給孩子動力：「來，媽媽陪你一起執拾！」孩子長大成了手機低頭族？我用誇張法問他們：「要把頸都跌到地上嗎？」很神奇的，他們會立即把頸伸直，並挺一挺自己的腰及胸！如果說「不要長時間低頭……」，換來的應該是臭脾氣回應：「得喇！」或「你好煩呀！」

倒轉說話，其實就是實踐正向教育方法之一。我曾看見一間學校花園槽邊貼上「把廢物放入垃圾桶」的告示，而不是「不要亂拋垃圾」，這正是倒轉說話的完美示範。歷奇場上那句「不要緊張」，家長現在知道要怎樣倒轉說吧？對了，就是「鎮定些！你可以的！」尤其與步入青春期子女溝通時，給予肯定和鼓勵就夠了。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]