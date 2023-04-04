半職爸爸：孩子的謊言與真相

【明報專訊】孩子會不會說謊？當然會。那麼孩子會在什麼情况下說謊？孩子說謊，其實可以出現在任何情况之下。他要掩飾自己犯錯或隱瞞自己缺點時，會說謊；他要得到別人的讚賞和肯定時，會說謊；他要作弄或陷害另一個人時，會說謊；他要維護另一個人時，又會說謊。總而言之，孩子和所有大人一樣，在有理由以至無緣無故的情况下都可以說謊。

洞悉內心真正想法

大人有沒有辦法識破孩子說謊，辦法當然也是有的，正如一個律師很多時透過盤問就能識破證人的謊言一樣。孟子說：「詖辭知其所蔽，淫辭知其所陷，邪辭知其所離，遁辭知其所窮。」換言之，只要仔細觀察一個人說話，有足夠的交流，另一個人就有辦法洞悉那人內心真正的想法，或者有沒有說謊。例如：一個人突然把說話重點放在其中一邊，你就知道他正想方設法隱瞞掩飾另一邊的真相；又或者一個人突然很浮誇地把事情堆砌得過分詳盡和過分肯定，你就知道那正正是他心虛的表現；再例如一個人突然扭曲了你的問題和一些人盡所知的詞語意思或事實，那個人的目的就是想「帶風向」，把話題的重心轉移；此外，如果一個人顧左右而言他，無法正面回答一些理應很容易就能回答的問題，你就知道那個人無法回答的原因，正是他一回答了就完全展現了對他絕對不利的真相。

作為家長或教育工作者，當孩子出現糾紛或指控，有責任在未有先入為主的想法前，用各種方法，弄清事件的真相，要聆聽，要詢問，要反問，要多方面問，要深入問，要細節，要前因後果，有需要時要佐證，或者問第三方，再反覆問指控者和被指控者事情的細節。發現疑點，一定要心平氣和，繼續讓孩子解釋。如果指控嚴重，第一時間就要嚴肅處理。

聆聽 調查 反覆驗證

如果作為大人，聽到孩子的指控，沒有做好聆聽、詢問、調查，大人所犯的錯誤，可以導致事前無法預計的悲劇。大人要知道真相，其實還是比較容易的，放下成見，不要有既定想法，知道各種情况都有可能出現，那樣，透過不斷問問題，就可以得到比較接近事實的真相。

一個孩子投訴另一孩子打他，但另一孩子否認，那麼，兩人之中，必然有一人說謊，孩子身邊的大人，要做的，不是息事寧人，而是要認真查明真相。

有時，孩子委屈，是因為大人缺乏聆聽的耐性。聆聽，調查，反覆驗證，是找尋真相的方法，其中，聆聽至少是整個過程的第一步，而且很可能是最重要的一步。我們的社會，人類的文明進程，一定是建基於真相而不是謊言。孩子身邊的大人不重視真相，孩子自小就會學到錯誤的示範，認為真相只是可以按需要和喜好製造的廉價「工具」，甚至認為，真相是可以被出賣的。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]