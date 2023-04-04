澳洲生活夢想飛：孩子變身小廚神

【明報專訊】今日是兒童節，也是我家老二的16歲生日。他現在最喜歡的活動是打籃球，以前在香港熱愛的保齡球和圍棋都放下了！ 相信每個媽媽同我一樣都想孩子有一項專長，但這些是急不來的。

一起煮飯仔促進溝通

也許墨爾本的屋內洗手間特別大，我家老二每天都會霸佔洗手間2小時，又浸浴，又打機，又上廁所，真的是享受人生。我們有時真的不太明白年輕人的想法，等他們改變和成長是一條漫長的路，有時我也不完全認同他們的選擇，唯有等待和忍耐。

來了墨爾本已經215天，感恩平日在家「能把興趣變成樂趣」。因為我愛玩煮飯仔，所以小朋友也個個變成「小廚神」。跟香港最大的分別是澳洲的廚房超大，食材也新鮮，帶來動力天天煮。我的老二也因煮出一煲奶白色的三文魚湯，被封為「廚神老二」。其實，媽媽也因為與孩子一起玩煮飯仔而多了溝通，由買餸開始，一齊研究去哪裏買食材好以至如何煮，甚或連哪個品牌的醬料好味也傾不完，又或品評不同food blogger，其實跟年輕人溝通就是這樣開始。

後花園種辣椒、羅勒 即摘即煮

在後花園更可以自己種植辣椒、薰衣草、羅勒、百里香、番茄仔……即摘即煮……的確跟香港不一樣，滿有大自然的氣息。

我本來已在墨爾本報讀法國藍帶煮食課程，原是2月開始上堂，卻因為腳傷要延遲。我最想能把學到的帶回家再教小朋友做或拍攝YouTube視頻跟大家分享，而老六悅悅永遠是媽媽的忠實粉絲，平日總是嚷着要一齊煮食。無論前菜、南瓜湯、主菜、沙律、中西式甜品……我也愛給老六和我們一齊煮食的機會，也就是給大家技能解鎖。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]