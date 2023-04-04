讀書時節：沙田河畔有櫻花

【明報專訊】3月向晚，與友人走在沙田河畔，那時候小艇在夕陽中划過，岸上的櫻花盛放。不知誰種了櫻花？它的存在引人注目，引人拍照。友人問道，不知此櫻與日本的是否同種。無疑，櫻花讓人想起日本，此際正好是日本櫻花的花期。

各花命運不盡相同

日本人愛櫻，會賞櫻。賞櫻時會駐足，在樹下野餐，在早上賞，在午時賞，也在晚上賞，在綻放之際，在飄落之時。日本人愛櫻在枝頭上盛放，愛櫻如雨落下，愛地上零落的孤瓣。千姿百態，日本人寫在俳句與和歌之中，也拍攝在各式的影像中。蜷川實花是日本以色彩濃艷見稱的攝影師，她的影集《櫻》，卻洗去了華麗脂粉，一頁一頁都是清雅細緻的櫻花。

香港人也尋花，在某處幾株櫻花，某處幾片紅葉之間，人如潮水，人流中抬了頭，舉了鏡頭，記錄比風景多細節的人物肖像。恰若《西湖七月半》，眾人擠着來，湧着去，尋歡作樂，不過如此。花期未盡，人潮已退卻。

同樣是花，命運不盡相同。有時會驚訝街邊路上，火紅的木棉，亮了行人道的黃花風鈴木，還有野菊各種，開在學校外，在屋邨裏，在商場之間。3月花海處處，但人始終走過，偶爾抬頭，沒有駐足。雖幸有攝影愛好者幾個，用長長的鏡頭拍下黃花。不過，這些花凋零時候，也就無人問津。

花要開得合時，也要開在合適的人前。日本人與櫻花，在世上遇上合適的彼此。櫻花那麼美，生命那麼短，日本人在一周的綻放與凋零之間，看到花，也看到人間的無常與短暫。江戶時代良寬和尚有詩：「飄零的櫻花，殘留在樹枝上的櫻花，也終歸是飄零的櫻花。」或許這也是蜷川實花出版《櫻》的原因，用這本書紀念2011年3月東日本大地震的人與物。蜷川實花的鏡頭，日本人的目光，在書頁上表達對逝者的珍愛與疼惜。

山櫻如美人 紅顏易消歇

櫻花易逝，惹人憐惜。中國詩人鄧溥雅也有句：「山櫻如美人，紅顏易消歇。」為免太過傷感，我會靜靜觀賞一間咖啡店外的一棵榕樹。樹算不上年長，也不年輕，枝幹有點傾斜，垂了幾條氣根，掙扎地呼吸，但還能活些時日。能夠活着，是一種福分。

再說回櫻花，雖說日本與櫻花結緣甚深，中國與櫻更是緣分早種。據日本學者所撰的《櫻大鑑》，日本的櫻花應在唐代由中國傳入；若說中國對櫻花較早的描述，則想起南朝沈約的詩《早發定山》：「野棠開未落，山櫻發欲然。」櫻花雖易落，卻從中國到了日本，從古代到今天，到了今天的沙田河畔，還有桌上一本影集《櫻》的頁與頁之間。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]