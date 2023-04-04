升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■揀九龍真光 原校升小較穩陣

問◢ 我們一家住在觀塘，小女現在迦南幼稚園（麗港城）上PN（學前班）。我們K1學位有迦南（麗港城）上午班、九龍真光中學（幼稚園部）下午班。小女比較慢熱、怕羞。在迦南（麗港城）總算熟習了環境，這間幼稚園亦是免費，但沒有升小資料。至於九龍真光，簡介會中校方表示大概有40%幼稚園學生可以原校升上小學，但它是私校，學費較貴亦需要校車接送。想請問如何選擇好呢？

答◢ 迦南幼稚園（麗港城）是「免費」幼稚園，參考教育局評核報告，本人給該校評級為A（由A++至A-），算是不俗。九龍真光重視兩文三語，用雙班主任制，從遊戲中學語文。不知道你女兒自行階段大概有多少分，如果只得15分則幼稚園讀真光比較安全，至少有40%可以升上小學；而讀迦南則要用分數和其他小朋友競爭，非常蝕底。如報直資就要搞好英文，這一點要留意，因很多直資小學用英文面試。

■細B變超大B 重讀愈早愈好

問◢ 小兒是12月出生的細B，語言發展一直比較慢，所以希望小兒能夠做超大B，增加將來考取直私小學成功的機會。知道趙sir亦傾向鼓勵小朋友做超大B，想請教應該重讀哪一年幼稚園課程比較適合呢？

答◢ 基本上是愈早重讀愈好，因為小朋友年紀小不知道重讀即是留班，他以為只是回校玩。若遲些重讀，小朋友長大了，慢慢便有自尊心，對環境多了認識，對他人的說話比較敏感，當他知道人家升班他留班便十萬個不願意了，所以重讀愈早愈好！

■幫姊妹報校 緊記「一個還一個」

問◢ 我兩個女兒年紀相差1年，現正考慮為姊姊報考哪一間小學。從這幾年觀察所得，姊姊比妹妹領悟力高，學東西快很多，所以目標想替她考拔萃女小學、嘉諾撒聖心學校私立部等私立學校，但即使成功入了，也怕幼女到時未必考到，就算有幸與姊姊同校，也難以跟得上；同樣道理，若為姊姊選區內一線津小，亦同樣怕妹妹讀得吃力。想問是否不應堅持讓兩姊妹同校，還是選津校較好，因為大部分人都是抽獎入去，學習差異會較私立學校大一點？

答◢ 我覺得「一個還一個」，如果姊姊報校時要兼顧妹妹，會令人難以作出決定，因性格及能力不同。用「一個還一個」原則，你認為女拔小、聖心適合姊姊便替姊姊報，將來的事將來才考慮，你怎知道妹妹不會開竅，將來可能比姊姊學東西快。每個人有自己的人生路線，父母要因應子女的能力替他們找一所最合適的小學；况且要姊姊遷就妹妹，對姊姊也不公平，替子女規劃要講求公道！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]