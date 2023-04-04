言語自聊：戒掉吃飯看短片習慣

【明報專訊】最近跟幾個有偏食問題小朋友的家長傾談，發現他們都糾結於一個問題：怎樣戒掉吃飯看短片的習慣？他們的孩子習慣一邊吃飯，一邊看電視或網上卡通短片，有的甚至一坐上飯桌、看見飯碗，就要平板電腦，這令一眾爸媽十分頭痛，紛紛向我發問，怎樣戒掉這壞習慣。

根據我的臨牀觀察，這些小朋友大多有偏食問題，食量相對較小，有的甚至容易嘔吐，以致體重偏輕，家長大多擔心他們吃不夠，於是採用餵飯方式，希望小朋友吃得幾多得幾多。而通常都是機緣巧合之下，發現在電視節目或卡通短片的幫助下，能把一餐原本要餵個多小時的飯，縮短至10至20分鐘，這對爸媽來說當然是一個「喜訊」，畢竟在飯桌上的拉鋸對大人和小朋友都很折磨。

不過，用電子屏幕協助餵食是不建議的，它只是權宜之計。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議2歲前的小朋友避免使用電子產品，亦應限制2至5歲的小朋友使用電子產品的時間至每日少於1小時，以減低電子屏幕對小朋友認知、社交及整體發展的影響。說到電子屏幕對小朋友進食的影響，首先由於小朋友已分心去觀看短片，他們大多需要被餵食，這會阻礙小朋友建立自我照顧和獨立能力。除此之外，有研究指這分心（distraction）會減低小朋友對飽足感的認知，並增加身體攝取脂肪及高熱量的食物，長遠來說，邊吃邊看電子產品的小朋友比較容易有體重問題。而短期的影響包括食物咀嚼不足，並有可能耽誤口腔肌肉及進食發展。

手機泊「停車場」 親子進餐增樂趣

但當小朋友養成這習慣後，要戒掉又談何容易？相信不少爸媽亦試過把心一橫拿掉電子屏幕，結果大多是「災難級」，那些餐數吃不到之餘，小朋友更大吵大鬧，甚至「絕食」幾餐，最後為了小朋友的營養，爸媽只能讓步。所以，以下有幾個小貼士供大家參考。

1. 家庭聚餐（family meal）

回想一下我們自己吃飯，有多少時候只是為了果腹？其實吃飯除了維持生命外，更是社交聯誼的活動。有時，由於我們太在意小朋友吃飯的分量或表現，往往讓小朋友先吃飯，而整個過程只集中在小朋友吃了多少、吃得多快，這為小朋友帶來壓力，壓力本來就是抑制胃口的最大因素。所以，建議家長盡可能每日一次跟小朋友一起進食，而過程不宜過分集中在小朋友身上，如果家庭聚餐真的太晚，家長可以讓小朋友吃飯前吃些營養小食，總之就是營造大人小朋友要一起吃的時光，讓小朋友體驗吃飯的樂趣。

2. 以身作則（role-model）

在家庭聚餐中，建議家長作好榜樣，畢竟小朋友是透過模仿學習，家長可以示範怎樣使用餐具、咀嚼及享受食物。最重要是放下手機或平板電腦，否則，再嚴格的指令都說服不了小朋友為什麼不能邊吃邊看。我們建議家長跟小朋友建立一個「手機停車場」，在吃飯前大人和小朋友一起把電子產品泊到「停車場」中，從而建立這新習慣。

3. 循序漸進（gradual change）

剛開始的時候，要全然戒掉電子屏幕是不可能的，也不是合理的期望，建議為小朋友制訂一個可達到的沒有屏幕時間，可先從用餐的首5至10分鐘開始，或是選擇以茶點時間開始，逐步增長時間，而每次增加的時間最多5分鐘，持之以恆，相信小朋友能達標。

4. 專業協助（professional support）

小朋友不願吃飯總有原因的，未必全然是行為問題，如果拒食情况持續，建議家長帶小朋友尋求專業協助，看看有沒有醫療原因影響胃口，或是諮詢有餵食經驗的言語治療師。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第443期]