家家有禮：巨型氣球 送上溫暖笑臉

【明報專訊】齊齊以笑臉迎接春日吧！為給大家注入快樂正能量，大埔超級城中庭將化身「開心遊玩體驗館」，設置多個打卡位及互動遊戲，其中近10呎高的「巨型微笑氣球」，造型可愛，向每個入場人士送上開心又溫暖的笑臉；旁邊粉色的「快樂冬甩碰碰車」，更可讓小朋友坐上及拍照留念。同場還有彩色扭波機，The Point會員只要於即日至5月28日的逢周六、日及公眾假期，在商場內以電子貨幣消費滿$100或500積分，即可參加「Happy扭扭樂」並獲發3個硬幣，扭出哈哈笑波波便有機會贏取商場餐飲或購物優惠券。

除了互動裝置，商場亦舉行多個「着數」活動，包括由4月29日起舉行的「春日開心感謝月」、「春日消費即場賞」抽獎活動等，與大家開心享受購物樂趣。

■INFO

「開心遊玩體驗館」互動裝置

日期：即日至5月28日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：大埔超級城C區美食坊

查詢：2665 6090

■送Lindor別注版朱古力禮盒

大埔超級城送出Lindor別注版朱古力禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額20個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於4月17日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：大埔超級城「巨型微笑氣球」有多高？

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第444期]