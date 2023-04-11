新興運動：操控無人機足球 半空上演攻防戰

操控無人機——從未接觸過無人機的學生都可以參與，由零開始，體會操控無人機的感覺和樂趣。（曾憲宗攝）

充滿科技感——適逢深培中學校慶嘉年華，BTL團隊於課室內設置特別場地，讓學生可以在充滿科技感的氛圍下初嘗無人機足球，教練Wil亦乘機在此一展身手。（曾憲宗攝）

【明報專訊】說起無人機，不期然令人聯想起航拍機或遙控飛機，但其實近年歐美、韓國及中國等地，都新興一種航空運動，以無人機模擬足球比賽，在空中作競技攻防。只要手執遙控，就可在彈指之間，成就精彩的賽事。

文︰陳真紀

近年無人機進軍體育界，除較為人熟悉的「空中F1賽車」競速無人機外，新興無人機足球運動，更適合學生，並可融合STEM教育，讓學生寓玩於學。

致力推廣STEM教學的Bullseye Technology Limited（BTL）和Bean Aerial Tech Limited，最近就來到深培中學推廣這項運動，而競速無人機前香港代表隊教練陶志灝（Albert）更為學生提供訓練。他指出，無人機足球已被國際航空聯盟納入正式運動項目，比賽會在一個密閉的籠裏進行，球員在籠外以無線電遙控去操控「球形無人機」，作類似足球比賽的攻防對抗賽，通過進入對方球門的得分多少決定勝負。

每隊3球員 講求團隊合作

有別於競速無人機的單打獨鬥，無人機足球更加講求團隊合作。比賽歷時6分鐘，每3分鐘交換場地，每隊由3個球員出戰，1人是得分攻擊手，其餘2人作防守員， 3人需要互相配合，令得分無人機穿過對方隊伍的龍門。Albert表示，當中技術更集中於戰術上的運用及操控的精細度，「無人機足球主要講求操控，因為球（無人機）會在籠裏亂撞，球員怎樣可以第一時間拿回操控權，然後順利控制球繼續進攻或防守，也是訓練的主要方向」。他補充，由於場地細小，講求3個人的團隊合作精神和配合的細緻度，所以成功感是遠比足球大的，「真正足球（比賽）只由一個人射入，後衛可能根本未有貢獻，賽况就已經發生改變；但無人機足球（比賽），一定要3個人通力合作，攻擊手也可以一起回來防守，攔截成功後再進攻得分，這個合作的成功感更高」。

運動結合電子科技應用 更易理解

而無人機結合的電子及通訊技術，同樣適合學生從小接觸。現役港隊冠軍飛手何永志（Wil）認為，讓孩子以玩的角度去學習未來的技能是一件好事，「如果以一個遊戲或運動的方式去教育，小朋友的興趣會大很多，尤其是競爭的心態會讓他們投入更多去研究，在這個過程裏所學到的東西會更多」。想成為比賽選手更需要熟知無人機的結構，對無人機的組裝及維修要有一定了解，「例如懂得用電腦調校無人機，達至能舒服及順暢地操作，若螺旋槳斷了亦需要懂得更換」。

Albert補充，無人機涉及電子及物理的應用，有助學生把平日學科所學，轉化成現實場景，令他們更易於理解，「電池是無人機的動力，怎樣保養電池、怎樣運用、怎樣將電的性能發揮出來，令機器有足夠的電力應付比賽，這些都是知識」。

無人機足球在本港仍是起步階段，BTL正協助香港電腦教育學會（HKACE）和中國香港新興運動協會（NESA）舉辦香港學界無人機足球比賽，希望將此運動普及化。

■INFO

香港學界無人機足球公開賽2023

日期：6月24日（周六）

場地：荔景天主教中學

報名截止日期：4月13日

詳情：dronesoccerhk.com

[Happy PaMa 教得樂 第444期]