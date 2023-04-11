潮媽寶典：Single Mum是「升高媽」

【明報專訊】有人認為，婚姻不應該成為綁架兩人的枷鎖，緣分已盡，不如分開更好。不過，仍有不少人對單親媽媽（Single Mum）存有偏見：「你是單親媽媽，你是被拋棄的女人；你要照顧孩子，哪有多餘心思投入職場；你的孩子沒有完整家庭真可憐……」但Single Mum可嵐的故事，或可抹去一切對於單親媽媽的偏見。

歌手可嵐2008年出道，入行後推出不少單曲，漸獲名氣，後因公司被收購而失業。前夫在此時走進了可嵐的世界，從小在破碎家庭長大的她渴望溫暖的家庭，於是帶着憧憬在2010年步入婚姻的殿堂，翌年就成為媽媽。看似幸福的愛情故事實際暗湧翻騰，可嵐苦笑︰「戀愛和婚姻是兩碼事，特別是很快就生了小孩。兩個人還沒磨合好，又多了一個人。孕期他就對我很冷漠，負面情緒累積成了爭吵，小問題變成大問題，兩人愈走愈遠，最後只能離婚收場。」

2014年，可嵐正式成為一名單親媽媽，離婚初期是最黑暗的日子。「我心情很差，每天以淚洗面，3歲的兒子動不動就哭，我覺得自己好無能，感情處理不好，小孩又帶不好，每天都打電話給朋友哭訴。」起初，可嵐的朋友還耐心安慰，但見她一直困於悲傷絕望的情緒，實在看不下去，一語罵醒了可嵐︰「你知道你為什麼天天哭嗎？原因是你沒錢！」可嵐開始正視問題，努力解決經濟困境︰「一開始我真是零收入，更曾向社署提交入息證明，申請緊急資金交房租。後來算了算，一個月的基本開支兩萬，就朝着這個目標掙錢。」

做斜槓族圈子變大 發現很多合作可能

此後，可嵐成了拚命三郎，沒有她選工作，只有工作選她，曾試過一人打8份工：教冲咖啡、教唱歌、教泰拳，又會做主持、電台DJ、藝人經理人、餐廳市場推廣、保險經紀，一人擔起兩口之家，成功將Single Mum演繹為「升高媽」。2018年，一切有了轉機。那一年可嵐的唱片公司簽了兩個藝人，拍了一些廣告，做了幾首廣告主題曲，還和大學同學去外蒙拍電影，收穫一筆可觀的資金。「也許是因為我成為了斜槓族，圈子大了，發現很多合作的可能。能力強了，不是當年的弱女子了。」兒子是她一路「升高」的動力，為母則剛說的就是可嵐。

這位自強的媽媽遇到疼愛她的另一半，冰封的心靈漸被融化，可嵐在去年生下了小兒子。這就是這位媽媽的故事，不要小看自己，勇於走出困境，絕地重生絕非沒可能，世界真的很大。多年前可嵐唱《女生不哭》，那時的黃毛丫頭也沒想過，歌裏的女生就是多年後堅強的自己。「笑意要硬朗，不屈的眼光。練習絕望，還可以發光！」

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]