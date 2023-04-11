6A爸媽：對與錯的掙扎——父母的覺醒

【明報專訊】近來一次家長講座，臨離開前有家長問：「Vinic爸爸，你講那套6A，可以幫我不再只看孩子做錯的事，欣賞做對的事嗎？我連他們做對了什麼也記不起，但可以馬上數算孩子做錯的事。」

的確，6A那套工夫用得好，可以如家長所願，看到孩子美好的事。不過，6A並不是一套漠視孩子錯誤的方法，相反，6A是讓家長有能力接納錯事，讚美好事。首要做的，就是父母對教養的覺醒。

覺醒：孩子不是你擁有的

要做到對教養的覺醒，先要明白和接受孩子並不是你的。我們從來都沒有擁有過我們的孩子，他們是獨立個體，我們只是過客，在適當的時候養育並教養他們。要是明白這個道理，就比較容易接納孩子的錯誤行為。因為，我們退後了一步，把孩子的人生宏觀地看待。少了放大鏡式的操控，便容易接受孩子有對的也有錯的時候。

批評比讚賞容易

孩子天生就是從跌跌碰碰下成長，錯誤是他們與生俱來的權利。而人類的設定，從來都是批評比讚賞來得容易。所以批評孩子的過錯，是我們的本能，不學即懂。我們都下定決心，改掉這個壞習慣吧。

正向心理學告訴我們，孩子跟我們一樣擁有不同品格，只是有些品格被運用得多，有些品格用得比較少，因而導致某些行為展現。學習欣賞孩子品格，由調整心態開始做起。當我們明白孩子有對也有錯的時候，把對的讚起來，持久練習，必定會成為一個比較擅長看到孩子正確一面的家長。

跟孩子一起面對錯處

既然我們都覺醒了，開始讚美孩子的好品格，接下來就跟孩子一起面對他們的短處吧。

要令孩子清楚明白，每個人都有長處與弱處，運用了足夠的品格，令我們做了對的事；相反因為沒有動用足夠品格或過度使用某些品格，令我們做了一些錯的事，這是正常的。就告訴孩子，你會錯，因為你是正常人（我們也要這樣告訴自己）。

孩子要知道，就算孩子本身很多缺點，也不會阻擋我們的愛，也不代表孩子沒有價值。我們同時間要盡量避免把焦點放在孩子的錯誤上。

將心比心，我們也有做錯事的時候。當我們犯錯了，總是希望別人寬宏大量，盡量把事情輕輕帶過就好。那麼孩子跟我們的想法究竟有沒有差別呢？我相信孩子也希望我們寬宏大量，大事化小，小時化無。孩子的心聲我們聽到嗎？

每天我們都會經歷很多孩子對與錯的掙扎，唯有父母覺醒接納孩子有對與錯的一面，把焦點放在讚賞孩子品格上，同時令孩子感覺到就算自己有很多缺點，依然是一個值得被我們愛的人。家長加油啊。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第444期]