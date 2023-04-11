教女無方︰溫習與成果

【明報專訊】「努力溫習就會有好成績。」

真的嗎？

蘇菲小學考試時，幾乎沒花時間溫習英文，英文成績卻是她最好的一科；花最多時間溫習、操練的數學，成績永遠是最差的一科。她從小就明白投放溫習的時間與心力，與成績未必成正比。

作為家長、師長的我們，總會向莘莘學子灌輸一分耕耘一分收穫的道理。但這是現實嗎？我要比同事花上兩倍時間，才能學懂使用某個電腦軟件；我用大半天執拾房間，完成後自己也看不出房間跟之前有何分別。這些對我而言毫無成功感的工作，幸好不用打分計成績，身邊人也接受我沒這等天分，沒有鼓勵、誘使、強迫我努力。我們接受各人總有不同能力，但卻理所當然地要求子女、學生無論能力如何，總要努力溫習，然後等着好成績出現。

將努力跟成績掛鈎 完全變質

我並不是鼓勵孩子若力有不逮，就不去努力。努力仍是需要，惟一旦將努力跟成績掛鈎，那就完全變質了。

「成績不理想是因為不夠努力呀！」

真的嗎？

人生閱歷比孩子豐富的我們，該明白這世界不是努力就能拿到好成績，換取到好結果。記得若干年前曾處理一宗個案，某女生升中後數學成績大落後，父親要求她每天做10條數字題，希望令成績有所進步，孩子也抱着這期望，按父親編排去做。到下次測驗，成績未見改善，父親提出每天做20題，孩子不太情願但也知要努力。又到下次測驗，成績仍是落後於人，父親再提出……孩子開始放棄，放棄數學科，然後連其他不太有問題的科目也放棄了。孩子將這句植根腦海中，當成績不似預期時，孩子會自責不夠努力，然而下次再努力也不見成果時，那種無力、自責、逃避的負面情緒已經充斥腦海，很難再有力量去面對下一個挑戰。

影響成績要素：能力、技巧、態度

努力仍是需要，但我們該試着不要跟當下成績掛鈎。要改善成績，除了努力，也必須提升學習效能。影響成績的三大要素是能力、技巧、態度（或許還有更多）。能力不能一下子改變，而努力只是態度的一種，我們不可忽略技巧，以至態度中的正面動力。所謂正面動力往往來自成功感，成功感固然來自成績分數，但在溫習解決難題後的滿足同樣彌足珍貴。

世上沒有一成不變的溫習策略，孩子無可避免的在成長中不斷嘗試各種溫習方法，調節學習步伐，經過一定時日的持之以恆，成績必有所改善——所謂「一定時日」，可能是一個學期、一年，甚至許多年，才能見到果效，而且那會是成績以外的果效。

蘇菲的數學成績一直處於低水平位置，她一直努力操卷、補習，不斷改善溫習策略，結果數學科仍是文憑試眾多科目表現最差的一科，但幸好總算通過大學要求。相信這也是她不放棄的成果。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第444期]