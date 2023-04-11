論盡教育︰ChatGPT可以禁得住嗎？

【明報專訊】ChatGPT當然可以禁，但禁得住嗎？它現在是起步階段，以後發展成什麼樣子不敢想像，也不可想像。王師奶是AI盲，揸住部iPhone只識用最基本的電話、WhatsApp、email、影相，加其他濕濕碎的天氣報告、計算機等，小婦人對ChatGPT不過是人云亦云。生性好奇八卦，人玩跟住玩，王師奶童心大作，寫了一封英文情信給良人王先生，請ChatGPT修改。它二話不說，又改錯字，又改文法，似模似樣寫成一封流暢的情信。小婦人要求它寫得更肉麻些、親昵些，它不消5秒就改寫好，看到小婦人也有點面紅。簡單如此，小婦人已覺得匪夷所思，如果學生寫讀書報告，畢業後寫求職信，真係粉絲都可以變魚翅。

世界學界給ChatGPT呢隻AI怪獸搞到一頭煙，資料蒐集、整合、文本延伸能力確實令人震撼。最受衝擊的是大學，因為它可以根據用戶的要求來整合資料，並自動延伸成為文章、計劃，寫作程度與真人撰寫相似，甚或過之。有教授試以ChatGPT寫一篇有關「學習風格」文章後，直指文章達到研究生水平。

如此這般，AI亦可成為作弊工具。據說紐約已禁止公立學校電腦和網絡登入ChatGPT，巴黎政治學院亦禁用。世界大學以十萬計，每所的主事人取態不同，絕對無法劃一准許或禁止使用。遠的不說，說說本港幾間大學的取態：

港大禁止學生在課程作業、考試或課堂上使用ChatGPT等任何AI工具，若違反此臨時規定，可能日後面臨抄襲指控。

追逐科技潮流 確保學術誠信

中大規定學生未經授權或不當使用AI工具，包括ChatGPT，可能會被開除；但留下一條尾巴，認為教師和學生應積極擁抱人工智能技術，學生應獨立完成作業和考試，而非借助其他工具。中大認為ChatGPT是雙刃劍，應視為研究工具，而非作弊工具。

科大也表態，教職員可靈活地根據課程內容，規限學生如何使用人工智能。長遠來說應接受「生成式人工智能」，但同時強調學術誠信的重要。

教大建議教學人員視AI為重要的教學伙伴，學生可以在課堂使用，但必須在提交課業中交代清楚。校方表示不會禁用ChatGPT，認為應引導學生認識和善用新科技，提升競爭力。教大亦要求教學人員根據專業判斷，確保學生的功課符合大學對學術誠信的要求。

小婦人是AI的門外「婦」，不敢妄言上述院校立場對錯。它們關心的是如何保證能夠準確地評核學生，作為學術機構，關心是應該的。但科技洪流如何抵擋？創新科技及工業局長孫東在《星期六問責》提到ChatGPT，表示政府要在重要領域投放力量，追上世界潮流發展。他又說，任何人都擋不住新技術，應該持「擁抱態度」。前財政司長曾俊華出席FOMO Asia高峰會，被問及港大禁用ChatGPT的看法，他認為是錯誤決定，學校應幫助學生學習使用這些工具，然而香港的大學仍用19世紀的教學方法去教育21世紀學生。曾俊華沒有學校行政人員的包袱，他說的只是對新科技的態度。

王師奶當睇連續劇，好有興趣知道ChatGPT的發展，最後只想說：「火山爆發是擋不住的」。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第444期]