採訪手記：更多好書推介

【明報專訊】假如是《HappyPaMa教得樂》的粉絲都應該知道，我們很重視親子閱讀，因此，每年都會響應4月23日「世界閱讀日」，就着特定主題，幫家長和小朋友蒐羅好書，為的就是希望大家一張書單在手，可輕鬆享受親子閱讀的樂趣。在此特別感謝一直在背後協力的一眾書室與閱讀推廣人，沒有你們無私的分享，單憑記者一己之力，根本難以成事，更加無機會成為第一個「受益人」，可先睹為快！

注入正能量 為生命重新定位

不過，跟他們合作多了，便發現愛書之人都有一個共通點，就是有「選擇困難症」，彷彿本本書都是心頭好，經常陷入「魚與熊掌」難以取捨的局面。奈何版面實在有限，記者每每要充當「刀手」大幅剪裁書單，嚴選最貼題、最必讀的書籍，推介給讀者。

所以說，推介好書又豈止今期封面故事裏的9本呢？容讓我在此借位分享餘下幾本。如果家長想幫助孩子改善人際關係，大埔浸信會社會服務處總幹事吳健文有以下推介，包括Judith Koppens的《這是我朋友！學習不占有不嫉妒》及黃郁欽的《我不要跟你玩了！》；至於「襪仔咩咩咩的繪本窩 Socks Storybook Den」facebook專頁主理人楊瑾，則推介苅田澄子的《大佛運動會》、 荒井良二的《今天的月亮好圓》和Anthony Browne的Bear Hunt，可給大小朋友注入更多正能量，為生命重新定位。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第445期]