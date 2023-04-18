家家有禮：Lulu豬沙田賞櫻導遊「豚」

【明報專訊】錯過了日本櫻花期？不打緊，罐頭豬LuLu帶大家來一趟仿日本賞櫻之旅！導遊LuLu豬帶領一眾「豚」友，走入「新城市廣場×LuLu豬春日櫻花祭」7大景點，包括4米高巨型充氣「櫻のLuLu豬」，唯美的「浪漫櫻の步道」，與LuLu豬及豬咪一起野餐的「櫻の花見會」等，在櫻花美景盡情打卡。此外，場內設有互動遊戲來滿足貪玩的小朋友，例如巨型的「落『櫻』水晶球扭蛋機」，隨時扭出LuLu豬限定貼紙及商場禮券。

除了打卡及互動裝置，場內另設「罐頭豬LuLu期間限定店」，提供多款LuLu豬及豬咪精品，包括全新首發的LuLu豬實體櫻花金飯碗及一系列櫻花精品。商場亦特別推出4款LuLu豬出遊用品，陪大家一同春遊。The Point會員只要憑指定積分及即日消費滿指定金額即可換領，數量有限，換完即止。

■新城市廣場×LuLu豬春日櫻花祭

日期：即日至5月14日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新城市廣場1期3樓玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

查詢：2684 9175

整理：陳真紀、顏燕雯

■送櫻のLuLu豬及豬咪食物盒

沙田新城市廣場送出櫻のLuLu豬及豬咪食物盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於4月25日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：沙田新城市廣場內設置多少米高巨型充氣「櫻のLuLu豬」？

[Happy PaMa 教得樂 第445期]