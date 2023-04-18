荒失失在加家：夏天出生的孩子更幸福？

【明報專訊】在Winnipeg經過復活節一場大雪之後，氣溫漸漸提升至0℃以上，地上的積雪開始大量融化，學校教師亦與學生提及加拿大的春天正式來臨。相比上一個暴風雪式寒冬，今年春天提早來臨，亦是一班家長開始計劃夏天活動的時候。對於身處Winnipeg的人來說，夏天最佳的活動就是戶外活動，畢竟半年寒冬般的生活過後，也只能把握有限的夏天才能到戶外玩。

生日派對可選戶外 親近陽光

提到夏天，我和朋友聊天時不時會說在夏天出生的小朋友特別幸福，因為當他們要舉辦生日派對時，可以選擇的地點相對較多。冬天出生的小朋友要舉辦生日派對，都只能在室內，大多是選擇playroom這類容納人數夠多又能提供小朋友玩樂設施的地方，始終在0℃以下長時間於戶外實在不太可行；相反夏天舉辦生日派對，便多出了戶外一個選項，讓小朋友有更多空間跑跑走走，也可多親近陽光。

公園社區中心出租場地

最近有朋友要為家中5月出生的兒子籌備生日派對，並準備在附設燒烤場地的公園舉行。想在公園舉辦生日派對，首先要做的事情便是預約場地。基本上無論是在公園燒烤或是佔用地方舉行私人活動，都需要到政府網址預約，而網站內亦有不同面積的場地可供選擇。上年有小朋友的生日會便預約了一個近3000呎的大草地，小朋友們除了可在草地上踢球、放風箏外，家長們亦可到旁邊的釣魚點釣魚，而場地上也提供了兩個燒烤爐可供使用。

除了公園之外，另一個值得考慮的便是社區中心，在Winnipeg市內其實有大量的社區中心，而部分面積較大的，亦有提供場地出租服務。在這裏的社區中心大部分都設有戶外公園或溜冰場（戶內或戶外），後者可在租場時一併預約。早前另一個香港朋友便租用了社區中心的室內籃球場作為生日派對場地，同時預約了1小時的室內溜冰場供大人及小朋友玩。這個場地最大優點，是相比playroom有更多遊戲可供選擇，例如小朋友可一起玩多人跳繩、大人和小朋友一起打籃球等，相比在playroom時家長們只能呆望小朋友直至活動完畢，更能達到親子目的。如果想小朋友玩得更盡興，可加錢預約大型充氣滑梯、彈牀等玩意。

派對陣容逐年升級

舉行生日派對，主要目的是想小朋友開心，也能讓他們的朋友可以一起慶祝；而作為家長，看到自己的小朋友開心，也樂得為他們辦派對。不過，當派對完結，家長都有一個疑問：是不是有必要每年都舉行？我身邊不少朋友為子女舉辦的生日派對陣容，每年都有「升級」的趨勢，例如部分子女要求特定「主題」，而家長為了迎合小朋友喜好而買入不同的佈置物品，亦要準備不同食物，更有家長籌備時間足足花了一個月，究竟下一年又會有什麼「mission」出現？

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]