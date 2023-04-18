解鎖孩子心：怎建立孩子做功課的責任感？

【明報專訊】媽媽對諾仔做功課的情况感到束手無策，不但經常拖延，態度也不認真。例如不看清楚題目，因而常常做錯，或說自己不懂做。媽媽嘗試幫他訂立時間表，說明如果不能在限時裏完成功課，就刪減玩樂時間。然而諾仔仍是無法完成，還囂張地說：「不玩就不玩！我都不想玩！」氣得媽媽火冒三丈。如何讓諾仔對學習更上心？

滿足情感需求 孩子態度可望改善

1. 先觀察拖延背後的動機

首先，家長要觀察孩子是不懂做，還是正在爭取關注。媽媽教諾仔做功課時發現到，只要加以少許解釋，他就懂得做，其實不是能力的問題，而是希望媽媽陪伴。所以媽媽設定一些特別時間（special time），這些時間沒有特定目的，不是為了學習；當諾仔做完功課，就可以單純與媽媽一齊玩樂或者落公園。當諾仔對媽媽的情感需求得到滿足，態度就有了一些改善。但如果發現有些題目孩子真的不懂，此時就應該先溫習，把概念弄清楚，才讓孩子完成功課。

「我怕別人笑我蠢」

2. 建立主動發問的習慣

我們要鼓勵孩子發問，並且要問得具體，不要只說「我不懂」，請他說說哪一題不懂，或者哪些字詞不明白。如果孩子不看題目，就請孩子將題目讀出來，觀察一下他是認字還是理解上出現困難。其實，諾仔不願意發問，背後是害怕別人的否定，他說：「我怕別人笑我蠢。」所以，當他願意嘗試發問，媽媽就給他即時的讚賞，讓諾仔主動的行為得到肯定，讓他有發問的勇氣，打破他「不懂做就是無用」的觀念。

3. 讓孩子辨別自己的責任和承擔後果

有時諾仔仍然不願做功課，此時父母就該「放手」，讓孩子清楚自己要承擔的後果。媽媽溫柔而堅定地告訴諾仔：「媽媽已經協助了你，包括教導和解釋題目，我的責任已經完成；剩下的思考、寫答案、發問都是你的責任，我相信你有能力做到。」

透過一步步引導，當諾仔面對不懂做的功課，他的拖延行為減少了，多了主動發問，也珍惜完成功課後可以到公園玩的時光。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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