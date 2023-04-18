童繪遊樂場：呈分試主題：面譜

先淺後深——先做淺色，後做深色是較保險的方法，圖案邊緣的「崩爛」，在填上深色時可以一併修改。（繪圖︰Mr Liu）

平面和立體——在面譜填上顏色時，微細的錯誤可以不用理會，因為在平面和立體上繪畫是兩種截然不同的媒介，我們需要平衡和調節。（繪圖︰Mr Liu）

簡單草圖——構思時，利用簡單草圖能將想像視覺化，經過修改及更新，有了最終決定才正式在面譜上表現，但草圖上選用的顏色必須與將應用的廣告彩或塑膠彩色種相同。（繪圖︰Mr Liu）

練習素材——在美術用品店或大型文具店都買得到面譜，有不同尺寸供選擇。（Mr Liu提供）

【明報專訊】「面譜」是繼「人偶」之後，另一個較熱門的視藝科呈分試考題。面譜本身具有面貌輪廓的起伏特徵，這個基礎元素一般由校方提供，但不同學校或就考題設定不同的對應條件，例如指定加入「京劇」元素，同學便要在這方面蒐集資料；有的可在設計上「自由發揮」，但在繪畫條件上設限，例如色彩數目和圖案要求等。

圖案以簡潔為主 用深色較有利

考試多數以分段形式進行，全程3至4個階段，這形式正好提供充分時間讓色彩徹底乾透，方便後期的繪畫工序。應用顏料素材多以廣告彩或塑膠彩為主，由於省略了面譜製作的環節，故一般對繪畫的要求和評分標準會相對提高。

建議應對法

A. 先繪畫步驟草圖，確立設計後可以配以不同色彩作甄選，避免在實際執行時出現疑慮或錯誤。

B. 圖案以簡潔為主，若設計過於複雜而未能悉數表達，反而令效果大打折扣。表達左右對稱的圖案時，緊記先用鉛筆輕輕加上輔助線，作為「目測」的量度標準。

C. 細小及較為次要的圖案，作用是豐富視覺效果，這部分應留待後期視乎剩餘時間和效果才逐一加上，圖案顏色當然以深色較有利。

D. 基礎底色建議選用光亮及淺色為主調，某些顏色在表現大面積時會顯得特別平坦，例如黃色，再配上合適的畫筆使用，效果便更加理想。

E. 現成的臉譜可在坊間的大型文具店或美術用品公司找到，請緊記平面繪畫有別於立體，在表現時會產生不同問題，及早購買練習，在過程中找出最適合自己的方法和表現技巧是最有效的方法。

文、繪圖︰Mr Liu

（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]