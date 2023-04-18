英倫助鄰：Ofsted評級的社會爭議

【明報專訊】家長們在英國選校，除了看成績以外，最直接就是看Ofsted ratings的評級，相信大家都略有認識。Outstanding這個名銜的確是一個重要標籤，不止家長追求，學校亦會為爭取及保持這個頭銜而不敢怠慢。

小學評級急跌 校長自殺惹關注

今年初在雷丁，就發生了一件Ofsted評級引發的慘劇。有一間小學的評級由最高級別outstanding降至最低的inadequate，結果校長受不了而自殺身亡。事件曾被廣泛報道，亦引起不少社會迴響。死者家屬控訴Ofsted報告不公平，抹煞了熱心教育工作者的功勞；有人認為Ofsted對學校造成過分壓力，欺凌教師致死，要求立即停止全國校評；當地校長組織亦發起行動，把Ofsted標誌及相關連結從學校網站移除，甚至呼籲教師在Ofsted視學員到校巡查時，戴上黑臂章抗議。

為了解一下事件緣由，我特意下載了該份Ofsted report看看。原來該小學上次被評為outstanding是在2009年2月，因為死者當了校長13年，相信她並非時任校長而是在不久後才上任。由於當學校被評為outstanding後，可豁免校評10年，再加上疫情延誤，結果Ofsted要到2022年11月才再度前來訪查。相隔超過13年後，校內很多教員已經更換，校董會主席亦已換人。

監管機構眼中 學生安全最重要

在2009年的報告內，該校在各個分項都獲最高評級，被評為outstanding順理成章。而在2022年的報告，除了領導及管理（leadership and management）之外，各項評級中都評為第二級的good，皆比上次下跌，但仍屬良好；最大問題出在領導及管理一項，直接降至最低級別inadequate，原因是Ofsted認為該校在維護兒童安全（safeguarding）效益不足，領導層對相關要求及措施知識薄弱，對一些重要的安全紀錄及相關跟進措施亦欠缺妥善指導及檢視。聘請一些教職員時，更沒有確保完成所有必須的招聘檢查，Ofsted認為會對學生安全造成潛在風險。

看過報告內容我開始有些明白，也許在監管機構眼中，學生安全比什麼都重要，所以當safeguarding一項做得太差就會蓋過其他評級。事實上，由outstanding降級到inadequate的學校早有先例。早年我在研究Ofsted ratings時就發現倫敦一所成績名列頭位的中學被評為inadequate，但學校經過短短不夠一年調整後，已經回升至good良好評級，可算峰迴路轉。但這裏篇幅有限，恕我賣個關子，另撰文章在「英倫助鄰」面書專頁上再同大家分享。

教育系統引致壓力過於沉重？

說回是次校長自殺，究竟是偶爾的不幸事件，還是有系統的壓力所導致？不知道還有多少香港人記得，多年前香港亦頻頻有學童自殺，引起一場教育風波。究竟教育系統所引致的壓力是否造成自殺的原因？妥善的監管和透明的資訊發布也相當重要。在繼續沿用現有Ofsted inspection和完全取消Ofsted ratings之間，希望找到改善空間。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第445期]