遊學團：年頭部署 復活節復辦 學校花心思 推「平靚正」遊學團

【明報專訊】全球復常，香港亦解除所有防疫措施，不單市民紛紛起行外遊，連學校也復辦遊學團。近日本港有私校以「科學探究」為主題，籌備團費高達18萬元的「非一般」親子北極團，引來熱議。惟不少官津小學卻力撐，「一般」遊學團也並非「質素低」，只要花心思策劃，同樣可擴闊學生視野，豐富他們的學習經歷。

文︰沈雅詩

剛過去的復活節，是香港結束所有社交距離措施後首個學校長假期，中華基督教青年會小學（下稱青小）即馬上恢復停辦3年的遊學活動，率領了18名合球隊隊員前往杭州及上海，作為期5天的運動及文化文流。校長程志祥說，不同的學習經歷，尤其是多跟不同地域、不同文化背景的朋友溝通，對學生的成長會帶來裨益，「所以我們一直有個想法，就是在疫情可控之下，盡快展開交流活動」。

北上搞合球友誼賽

副校長羅勁柱補充，由於辦學團體是一個國際化機構，該校向來與不同地區的學校都有緊密聯繫，「今年1月中旬，青小就接到杭州一些小學的交流邀請，及至2月6日，香港與內地正式通關，所以順理成章，我們疫後的『第一炮』，便選擇到杭州，跟兩間學校作合球友誼賽，也順道探訪位於上海的姊妹學校」。

雖然今個復活節假檔期，不少學校都蠢蠢欲動，欲帶學生衝出香港，但最終能夠成行的不多，青小算是當中的少數。負責處理今次遊學團行政工作的教師佘茵茵透露，該校早在1月下旬部署，「那時已經收到消息，兩地通關在即，而學校亦已決定首團將會去杭州、上海，於是我馬上規劃行程，同時找旅行社查詢航班情况、機票價錢、準備招標文件，也同步請家長替學生隊員預備好有效的護照和回鄉證。當政府一宣布通關，我便立即展開招標程序和落實機票。由於提早很多準備，整個過程相對順利」。

今次浙滬之行，扣除政府津貼，青小每名學生需支付約2500元。或許在有些人眼中，這個只是「一般」遊學團，但校方相信，學生有不少得着。程志祥指出，透過今次交流活動，學生增進了對內地文化的了解，而藉着運動交流，也深刻體驗到團隊合作和體育精神。

學生放膽講普通話

羅勁柱則以「超額完成」來形容學生的表現，「在過程之中，不論是比賽或表演，同學們都很主動和積極去參與。而此行另一學習重點，是要他們用普通話跟內地學生溝通，我看見青小同學，雖然有部分人都不太會說，但都願意勇敢去嘗試，是一個很大的進步」。佘茵茵則喜見團員做足準備，主動學習，「出發前，我要他們做的預備，他們都做得很充足，而《遊學團》手冊內的學習資料，他們也有細心閱讀過。雖然這個團只有5天，但我覺得，他們比我想像中學到更多」。

[Happy PaMa 教得樂 第446期]