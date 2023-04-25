體驗風土人情 學泡茶切磋琴技

探訪家庭——協和小學（長沙灣）曾安排學生到訪淮南家庭，讓孩子從中學習待人接物的技巧，校方相信，這些學習經歷，對小朋友來說也是彌足珍貴。（受訪者提供）

【明報專訊】中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻透露，原先也考慮在復活節假期，帶學生到內地廣州的「姊妹學校」或到新加坡交流，可惜最終未能成行。「廣州那間學校前陣子有不少教師染疫，所以暫時不方便接待我們；至於新加坡，就因為機票被『炒』得太貴了，無謂硬要跟人家去搶。」他相信，該校在本學年都未有空間辦遊學團，預計最快在2023/24學年的12月，才會組隊往廣州及佛山。

融入當地文化 「不一定貴才好玩」

談到校方在辦遊學團方面的考量，蔡世鴻不諱言，目的地和價錢都是重要因素，「不會揀太長途，孩子很難坐長途機，暫時我們去過最遠的地方，是英國；價錢亦不想太貴，1萬多元已是極限」。作為資深校長，他認同遊學團的教育價值，但又不會神化它，「對學生來說，固然是一個難忘經歷，但若問我，交流、考察10多天，足以令小朋友終身受用嗎？那當然不會。是否值得花10多萬元換這個經歷，見仁見智，但我就肯定不會了」！

在疫情前，協和小學（長沙灣）每年最少籌辦2次內地遊學活動，除廣東一帶，還到過四川、南京、上海、北京等地，蔡世鴻透露，團費最便宜千多元有交易，但活動內容同樣精彩，「我主力帶內地遊學團的，會比較多『花臣』，試過跟幾間學校一起搞運動會、水火箭比賽」。

蔡世鴻又強調，自己重視過程，多於地點「有幾激」，「不一定貴才好玩，也未必要有景點，讓同學融入當地的風土人情，也是一種學習」。他憶述，曾帶學生到安徽淮南作文化交流，他們都有非常深刻的體驗，「有個晚上，小朋友分組到不同的家庭交流，有家庭弄了很多地道美食、有家庭請來泡茶師教他們泡茶、有家庭讓兩地孩子切磋琴技，也有家庭帶同學去逛夜市。我相信這些經驗，對學生來說，都是有趣和難忘的」。

學習獨立自理 不主張親子團

究竟學校應否辦「親子遊學團」呢？愛秩序灣官立小學（下稱愛官）校長崔家祥說，每間學校的校情不同，難以一概而論，但他個人就不主張。「帶家長同行，學校的責任無疑小很多，就是小朋友途中有什麼『頭暈身㷫』，交回他們照顧就行了。但辦遊學團的原意是什麼？我認為，除了想小朋友增長見聞，背後還希望他們學習獨立、懂得自理，如果有家長在身邊，恐怕就很難做得到了。」

找贊助讓基層學生參與

他續謂，愛官每個遊學團，都有指定的學習目標，學生不是閒着玩的，假如有家長同行，小朋友未必能夠專心，有機會變質成旅行團，「基本上，每一天活動完結，老師都會召集所有學生開一個30至45分鐘的會議，整理那天所學，同學需要把資料記錄在『學習日誌』，作為功課，返港後有時還要合作做一本特輯，向全校其他未有參與此行的同學，分享他們的所見所聞，所以不是單純去旅行般輕鬆，玩完便算」。

外界亦經常有質疑，指遊學團是為富裕學生而設，但崔家祥說，情况恰恰相反，「反而學校才有渠道找到資助或贊助，籌辦到一些廉價，甚至是免費的遊學團，供平日無機會外遊的基層小朋友參加」。他舉例，在疫情前，愛官每學年都會運用教育局約15萬元的「姊妹學校計劃」恆常津貼，免費帶學生到內地交流學習，「愛官有6間姊妹學校，分別位於深圳、廣州、廣西、北京等地，每間學校都各有特色。15萬元津貼，足夠學校1年2次出隊到內地，每次可讓30多至40名學生受惠」。

至於外國遊學團，他亦會絞盡腦汁把成本降低，期望普遍家庭都可以負擔得來。「我會盡力找廉價機票，試過找到3000多元來回加拿大的機票；食宿就簡樸些，棄hotel（酒店）住motel（汽車旅館）；也運用教育局『全方位學習津貼』資助學生小部分費用。」對於個別經濟有困難的參加者，這位熱心校長亦會多走一步，「幫他們向慈善團體申請資助、找有心的校董或校友贊助，只要孩子真的有興趣、有熱誠，又通過校方的甄選，我都會盡量幫忙，不想他們因為無錢而去不到」。

[Happy PaMa 教得樂 第446期]