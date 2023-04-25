採訪手記：紙上談兵 不及親身經歷

【明報專訊】今期封面故事，跟大家探討遊學團的話題。記者一把年紀，不要說小學，就連中學年代，都未曾流行這些境外學習活動。想當年，能夠走出課室，有機會去field trip，即使只是在香港「打個圈」，已經是一件令人十分興奮的事情。所以不得不說，這代的孩子真幸福，也不一定是唯國際學校、私立學校獨尊，就是入讀官津學校的中小學生，同樣有機會衝出香港，到不同地方交流，擴闊視野。

加拿大冰川考察 認識全球暖化

相信沒有人會反對「讀萬卷書不如行萬里路」這句話的真實意義，正如愛秩序灣官立小學校長崔家祥說，雖然課本、教材也經常提醒學生要愛護地球、關注氣候變化，但始終也局限於「紙上談兵」，遠不及親身經歷。因此該校曾於2019年率領學生遠赴加拿大哥倫比亞作冰川考察，「同學能夠親身踏足那片已有萬年歷史的冰原地帶，也得知冰原在短短100年已融化了一半以上，感覺很震撼的，比起只看課本、看YouTube，會更切切實實明白到全球暖化帶來的影響」。

確保遊學團不會變旅行團

然而，如何確保遊學團不會變質成旅行團，又或者只是吸睛的噱頭，就很靠學校把關了。今期的封面故事，就訪問了3間官津小學，分享如何籌辦性價比高的遊學活動，值得同業交流參考。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第446期]