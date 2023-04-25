家家有禮：小領隊帶領家長 玩轉油麻地

【明報專訊】小朋友，有沒有信心接受挑戰，做領隊探索社區？今年「香港世界牛奶日」伙拍親子創意品牌ohmykids，推出「童遊油麻地」社區探索活動，由小朋友做小領隊，帶領家長玩轉油麻地，一同完成城市定向任務，旨在能以有趣的方式讓孩子認識油麻地歷史、地標建築及文化故事。小朋友需要動腦筋解難，學習自己看地圖，帶領家長跟隨活動特設的全新油麻地探索路線，於區內活動，並透過手機應用程式實時提交任務。同時，過程中亦會學習有關牛奶營養和健康生活的知識，提倡實踐健康生活習慣。

邊玩邊實踐健康生活之餘，原來都能間接做善事。去年，「香港世界牛奶日」與慈善機構樂餉社合作，成立全港首個「牛奶銀行」計劃，定期為基層人士提供乳製品。而是次每售出一張活動門票，「香港世界牛奶日」將捐出3排子母牛奶飲品，盼弱勢社群都能攝取足夠奶類，保持健康生活。

■INFO

「童遊油麻地」社區探索活動

日期︰5月20日至6月11日

時間︰約2小時（實際時間因人而異）

地點：油麻地

票價︰$100（1名家長及1名5至12歲兒童）

詳情︰bit.ly/30ylQ1s

■送「童遊油麻地」社區探索活動名額

香港世界牛奶日×ohmykids送出「童遊油麻地」社區探索活動名額予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每個得獎名額包括活動網上通行證1張及「小領隊選手包」1份（適用於1名家長及1名5至12歲兒童）。有興趣的讀者請於5月2日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳送至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將會收到專函通知。

問：請說出「童遊油麻地」社區探索活動的舉行日期。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第446期]