教學有辦法：小工程師學STEAM 搭建堅固橋樑

親身體驗——葉靜彤認為木方是紮實而承重量高的材料，她說之前在課堂中用雪條棒和木筷子建橋，由於其表面凹凸不平，減輕了負重能力。「之前看影片也沒有想到，真的要自己親身體驗過，才明白怎樣才能做到一道紮實的橋。」（顏燕雯攝）

聽從指揮——徐晞童表示，這麼多人一同建橋，一定要好好合作才能成功。「其實除了提出意見，聆聽也很重要，因為光是做自己想做的又沒有聽從指揮，便會把事情弄得一團糟。」（劉焌陶攝）

橋倒下了——不是每一班都能成功建成一道可負重大量書包的橋，有的放上書包後，橋便倒下了。（劉焌陶攝）

工作小冊子——活動設有工作小冊子，同學可把砌好的橋的長度記錄下來，也可在裏面的QR code找到有關橋的知識，作延伸學習。（劉焌陶攝）

4米拱橋——同學先分小組熱身，並要砌出一條最長的拱橋，大部分都能做出4米多的長度。（劉焌陶攝）

【明報專訊】在繁忙鬧市，經常見到一道又一道、縱橫交錯的橋樑，但其實要起一道穩固又實用的橋，殊不簡單，當中涉獵不少科學及數學原理。一班小學生化身成小小建築工程師，挑戰設計一座能承重30個書包的橋，他們又能否成功呢？

文︰顏燕雯

認識形抗結構做「橋王」

這班小小工程師，全部來自聖公會主風小學（下稱主風）五年級，每班分成3組，並以中國各大聞名的橋來取名，如深圳的深圳灣公路大橋、佛山的東平大橋、惠州的隆生大橋等，而他們第一個任務，是用木方砌出一條最長的拱橋。這是主風的五年級 STEAM 課程「中華橋王」活動，早前學生已在課室，學習用雪條棒和木筷子砌橋，從中認識「形抗結構」，明白到建橋的竅門，這天就正式在戶外與同學們合作完成各項建橋任務。

校長鄭思思表示，五年級學生剛剛在中文科讀到一課講述趙州橋的課文，它是一道圓弧形石拱橋，跨度大，弧度優美，既實用又美觀，盡顯建橋者的智慧。今次這個專為五年級學生而設的活動，就是以橋做切入點，結合中文、數學、科學、視藝等科目，並配合中華文化與生涯規劃學習，學生既用科學、數學知識來學習建橋技巧，又認識到大灣區各城巿的特色橋樑，更需要代入成為「主風建築集團有限公司」的小小工程師，透過互相溝通合作，了解要做一個合格的工程師需要具備什麼條件。

成功非首要 學習溝通協調

由於學校有擅長木工的教師，他們在活動開始前已親身上陣，嘗試用木方搭橋，看看其負重量如何，並認為利用最多63條木方，有機會承重10至30個同學的書包，所以這也是學生們的終極任務。

之前在課室練習建橋時，教師已透過影片及海報來引發學生對建橋的好奇心，亦教導他們全組人如何互相協調、溝通、合作，並灌輸當橋有問題要拆卸時，必須在安全情况下進行的觀念。鄭思思認為，學生最終能否完成任務並不重要，「最重要是學習態度，在過程中他們有認真投入。每班30人，用到63條木方，即每個同學應該都有份參與，他們要學習如何互相配合才能成事。

■學生心聲

聽從指揮

徐晞童表示，這麼多人一同建橋，一定要好好合作才能成功。「其實除了提出意見，聆聽也很重要，因為光是做自己想做的又沒有聽從指揮，便會把事情弄得一團糟。」

親身體驗

葉靜彤認為木方是紮實而承重量高的材料，她說之前在課堂中用雪條棒和木筷子建橋，由於其表面凹凸不平，減輕了負重能力。「之前看影片也沒有想到，真的要自己親身體驗過，才明白怎樣才能做到一道紮實的橋。」

[Happy PaMa 教得樂 第446期]