親子筆陣．感創航道：走出校園 建立同理心

【明報專訊】小二生沛軒那日下午很忙，他和同學組成了採訪隊，走出校園，了解學校所在社區的設施，又在公園裏鑽來鑽去，訪問在這裏生活的街坊。這是「感．創．做」（Learning by Doing，LBD）常識科「美好社區」課節其中一項任務，學生需要認識和感受學校所在的社區，然後提出建議，如何改善環境。課節目的是培養學生個人權利和關愛他人的意識，從而建立幸福的社群。

訪問及記錄街坊需要

教育局的小學常識科課程指引闡明，​​期望常識科成為學生思維發展的園地、全人發展的基礎，培養他們關心家庭、學校、社區、社會以至國家和世界，表達關愛和尊重別人，並願意為共同福祉努力。

今年3月，筆者跟隨仁德天主教小學二年級一群學生走出校園，在學校附近的一個公園上課。在教師指引下，學生分成不同小組，組員分工合作，沛軒負責做訪問員，尋找路經的街坊做問卷調查，詢問他們對區內無障礙設施的意見。另一些學生則負責觀察及記錄，感受長者和殘障人士的困難和需要。

學生完成考察後，需要整理所得資料，然後提出社區需要改善之處。學生另一項任務是動手創作，共同建立一個互助友愛的社區方案，過程中他們要訂立工作目標及規則，並互相分享和欣賞同學的方案。透過這個課節，學生會明白每個人都應該擁有享受社區生活的權利，從而學習關愛與尊重他人，共同建立一個幸福社區。

本欄上一篇文章探討了聯合國教科文組織倡議的幸福學校（happy school）議題，論及「幸福學校框架」，當中第一項指標便是「友善校園」（Friendships and Relationships in the School Community）。教科文組織認為，校內的師生與校外的家長鄰舍透過頻繁的互動交流，有助建立正面關係，讓整個群體的人感到快樂。

日本小學校園開放社區

「框架」列舉了一些如何建立友善校園社區的例子。在日本秋田縣，學校很重視讓當地社區參與校政。其中的東成瀨村，由教師與家長組成的協會，出席率高達120%。該村有18%村民註冊成為學校義工，區內的湯沢東小學，校方會組織家長學生工作坊，校園還會每周7天開放給所有家長，甚至街坊使用。

再回看上文提及的仁德小二生社區考察活動，校方也邀請了家長參與，一方面可以充當糾察照顧孩子，確保安全；另方面也可以讓家長陪伴子女學習，親身了解孩子的課堂活動。當日，教師在出發前先向家長簡短講解，考察活動的主要目的不在於完成所有任務，而是在探訪社區過程中，學生能否發揮同理心，理解社區設施是否方便殘障人士使用？學生的合作如何？他們會不會有爭拗？意見分歧時能否互相尊重？

筆者曾經訪問一名LBD常識科教師，他說學生不能單靠閱讀教科書認識社區生活，需要在教師帶領下游走自己的社區，見到本身就是自己鄰居的婆婆，見到社區設施不足，才能受到觸動，才能建立價值教育，培養同理心。課堂連結生活，讓學生更能感受學習的意義，也就是LBD的精髓。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]