童途有「理」：運動與精神健康關係密切

【明報專訊】於英國留學期間，不知為何逢星期三下午不用上課，而學校鼓勵學生做運動。直至日漸年長，我才得悉箇中的因由及知曉運動的無數好處。尤其當我看見疫情對社會的影響，更令我感受到運動對兒童和青少年的神奇力量。

比賽過程學控制情緒

曾有家長向我哭訴他的小兒子3歲時「人見人愛，車見車載」，但當恐怖的新冠病毒降臨後，他的小朋友被迫困在家中，終日埋頭上網課，所有體育活動都被暫停，令到他的情緒大變，很容易發脾氣及大哭，甚至尖叫，變得不懂得與別人相處，非常自我中心。我亦問過一些小學生，如何於網上上體育課？答案是考一考國際乒乓球賽的規則或乒乓球的顏色等，基本上沒有太多活動身體的機會。3年來的困局使學童除了體重增加，情緒更加大變！

運動對兒童的情緒及社交有重大的影響。例如在比賽的低潮能控制情緒以免影響大局，保持正面的競爭心態；採取不同策略去取勝時能提升認知功能，有助課堂學習；在比賽膠着時可訓練孩子學習解決困局，從而增強自信及提升自我形象。定期的運動訓練能令孩子的生活變得有紀律。

某天聽到收音機訪問一名外籍神父，他講解英國每星期三下午放假的由來。他們深信運動除了帶來健康，最重要就是學習接受失敗，明白到有時候付出努力也未必有相對的回報。運動的過程中，我們可學習與人相處、放下自我，當學懂體諒和關心隊友時，默契便會隨之而來，這便是運動精神。

十優狀元緩步跑放鬆身心

多年前曾有一個有關如何成為十優狀元的電視訪問，當年的十優狀元分享，分配運動和溫習的時間是其中一個成功的關鍵所在，一面倒溫書並不能達到最理想的效果，人亦會處於繃緊的狀態，只需15分鐘緩步跑，便能令他應付考試的情緒更加穩定、更得心應手。

我很讚賞身邊的至親好友，在疫情下，不論工作如何忙碌，壓力多大，都盡能力安排室外室內的運動給他們的子女，上山下海，即使最簡單到屋苑公園鬥快行石春路，亦可玩得不亦樂乎。

疫情受控，一切回復正軌，希望所有家長和小朋友都能在百忙中抽空做運動，感受一下運動的神奇力量，祝大家身心健康！

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：范穎雅（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]