教育提案：在家培育科學探究精神

【明報專訊】學習STEAM教育中的科學探究精神，不用局限於學校的實驗室，家長平日在家也可常常與子女玩科學遊戲。子女在挑戰有趣任務時動手又動腦，樂在其中，還可把抽象的科學理論結合生活，理解兩者相關和用途。

啟發子女輕鬆做實驗

科學學習過程涉及不少技能，包括計劃、測量、觀察、分析數據、設計實驗、驗證等。隨着近年STEAM教育更受重視，更多資源和免費教材面世，家長只需在網上下載教材套，觀看僅數分鐘的教學影片，準備簡單材料，跟着指示做實驗，便可和子女同玩有趣的科學遊戲。以港大教育學院的準教師早前製作「在家科學小實驗」系列為例，利用家中廚房常見食材和用品為道具，如食油、雞蛋、梘液、小紙盒等，讓小學生在家長的陪伴下做安全的實驗。10多個效果形象化的實驗包括「如何混合水和油」、「光線會轉彎」、「自製彩虹」等，介紹乳化作用、光線折射、摩擦力、重心等科學概念，讓孩子易於觀察和理解箇中的科學原理。教學影片簡潔易懂，讓學生容易明白和吸收知識。

孩子在家做實驗時，家長的角色既是啟發者，又是陪伴者，甚至是子女的好助手。家長宜鼓勵子女多嘗試，與他們一起克服困難。然而，家長務必留意子女安全，例如在使用利器如剪刀時加倍小心。

深入觀察 討論科學原理

在家做實驗時，家長可指導孩子如何觀察，讓孩子不止滿足於觀察實驗結果，而是教育孩子如何運用5種感官，感受物料的氣味和觸感等，或將物料處於特定條件之下探究，例如把雞蛋放在燈光下觀察雞蛋的內部亮度變化。家長亦可在實驗中加入競技元素，讓孩子更投入，例如「釣冰大作戰」，可讓孩子認識水的3種形態，所需材料為棉線、鹽、冰塊、筷子和碟。玩法簡單：

第一回合 ．先將數粒冰塊放在碟內

．將棉線綁在一支筷子上，製成魚竿

．與家人鬥快利用魚竿釣起冰塊

第二回合 ．孩子與家人先在冰上灑鹽，然後如上一回合般比賽

遊戲過後的思考、分析和總結才是重點。家長可請孩子用文字或圖畫表達釣冰塊的要訣，然後在討論中誘導孩子注意兩個現象：1.鹽在水中溶解；2.鹽水重新凝固，把棉線「黏」在冰塊上。這些現象背後的科學原理是什麼？原來冰塊表面有一層薄薄的水，當我們灑上鹽，鹽便溶解在水中。鹽溶解的時候會吸收熱量，使鹽水溫度下降。當鹽水冷卻至新的凝固點時，便重新凝固，使棉線黏着冰塊。

相較學生於學校在教師的指導下做實驗，孩子在家可以因應自己的時間表和進度探索知識，按個人喜好選擇感興趣的實驗題目和類型，營造屬於自己的創意空間。家長與子女在家一起做實驗不單是親子活動，亦有助他們理解子女在學校研習科學和實驗的過程。即使家長未曾受過科學訓練或不懂解答孩子的問題，也不必急於上網找答案。家長可先與孩子討論，鼓勵他們運用已有知識來觀察和探究，提出合乎邏輯和實證支持的推論，然後一同查證正確答案。在家做實驗的過程中，如果子女專注用心且勇於嘗試，家長記得要給予讚賞。家長會發現，原來子女懂得活用創意解決問題，每天都在成長進步。

「在家科學小實驗」系列：bit.ly/3AcrHx0

文：梁健儀（香港大學教育學院院校夥伴計劃總監）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]