玩創校長：如何引導孩子使用ChatGPT？

【明報專訊】無論是各大媒體，或朋友之間的聚會，都總是離不開ChatGPT快速發展的話題。這項AI文字生成技術，不知不覺間已成為今天工作及生活的一項助手工具。如果你由自己的職場角度來看ChatGPT，你會探討這技術如何令你的工作變得更暢順，更加自動化及節省工作時間；如果你由工作主管的角度來看ChatGPT，你會探討這技術可否取代人手處理的工作，重新調配人力資源，以獲取更高成效。

但如果你是今天的小學家長，會如何面對？你可以看到，這個技術能讓孩子用15秒完成一篇本要和你煎熬3小時的中文或英文作文。作為家長必然不想小朋友直接抄襲ChatGPT，但你會思考這個技術發展下去，教育目標會如何改變？另一方面，家長亦明白到培育子女進入未來30年的社會環境，正確地認清和使用科技，是今天教育應有的目標。在這個AI爆炸的時代，是否讓子女使用ChatGPT，家長應該如何面對及自處？

就當ChatGPT是計數機

最容易讓小學家長釐清這項迷思的方法，就是將「小學生使用ChatGPT」比喻為「小學生使用計數機」。我們會讓孩子清楚知道計數機能夠為我們計算所有四則運算，但在小學生仍是學習基礎數學概念，連簡單加減乘除都未充分掌握之前，我們不會讓他們直接使用計數機。但當孩子已經完全掌握四則運算，把乘數表背好之後，在日常生活或個別學習中，遇到要計算一些大量數字的情况，學生拿出計數機計算答案，也是非常合理的事情。

今天孩子接收資訊的途徑已變得很多元化，他們一定會從其他同學或媒體中知道ChatGPT這項科技的能耐，所以家長應盡早陪同子女一起嘗試使用ChatGPT，以免心智未成熟的小學生胡亂使用。最簡單起動ChatGPT的對話，當然是讓孩子與AI打招呼或作自我介紹。當有基本使用概念後，不妨與孩子一起探討他們經常問家長的天馬行空題目，例如：

「1隻暴龍與30隻劍龍打架，誰會贏？」

「如果由地球坐港鐵到火星要多久？」

這些家長聽到頭痛的小學生問題，正好是ChatGPT技術的展示。

至於ChatGPT在小學生的學習應用，家長需要先與孩子制訂合適的使用規定，例如設定時間限制、用ChatGPT前必須先得到家長批准、禁止使用ChatGPT抄襲等。家長可讓孩子在一些開放型的作業上，把ChatGPT作為一個輔助工具，例如請AI寫出20個專題研習題目及內容建議，家長和學生可再一起在20項建議內修訂出合適的題材使用。舉多一個協助學生寫作的例子：

「你是一個香港四年班的小學學生家長，你的兒子需要做一份英文作文功課，字數450字，題目是A good person and good deeds，記敘一個好人，發生了一件幫助人的事情，請用英文引導學生一步一步寫出這篇文章，但我又不想他直接抄襲，請給我範文，設計至少10個可以修改的地方，把可以修改的部分用[ ]框住。」

在ChatGPT時代，家長在面對這一新興技術時應保持敏感和積極的態度，及時了解相關知識，引導孩子正確使用，並在孩子的學習過程中給予適當的指導，只有這樣，我們的下一代才能在科技快速發展的時代立足，並獲得更好的成長和發展。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第446期]