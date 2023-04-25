家庭有教：加強孩子空間思維能力

【明報專訊】孩子的空間思維能力能預測他們在數學及科學科目的成績。空間思維能力強，長大後更大機會於數理及工程界發展，擔任科學家及工程師等職位。究竟空間思維能力是什麼呢？

空間思維能力是指我們對物件的位置、形狀和移動路線的理解。例如：在圖中兩組圖片中，上邊的圖形究竟是下邊哪一個圖形的鏡像呢？你可以運用「視像法」，即是幻想把上邊的圖形浮現在腦海中，在腦海中把圖形轉動，幫助你選取答案。

（答案見文尾）

教導孩子和空間有關詞彙

能答對這類題目的孩子，空間思維能力較強。問題是：家長如何加強孩子的空間思維能力？教育心理學家就有以下建議：

1. 教導孩子和空間有關的詞彙，如：外面、裏面、中間、左邊、右邊、這裏、那裏、前面、後面、包圍、上面、高、矮、長、短、旁邊、角落等。家長教導孩子這些詞彙時，記得運用雙手去比畫，並帶動孩子留意身邊的事物。

2. 利用典型和非典型的例子去教導孩子幾何圖案。例如，三角形由三條直線組成，可以是等邊﹙典型﹚或不等邊﹙非典型﹚。

3. 和孩子一起玩積木和砌圖，一邊玩一邊運用和空間、形狀有關的詞彙，如：「你可以把這塊砌圖放在樹頂的左邊嗎？」、「你可以先分開三角形和長方形的積木嗎？」

4. 引導孩子運用「視像法」去猜測物件的移動路徑。例如，很多幼兒都覺得物件會垂直跌落地面，就算物件跌入螺旋形滑梯，而滑梯出口在較前的位置，幼兒仍然會猜測物件會垂直跌落地面。這時候，家長可以和孩子一起在腦海中想像物件的移動路徑，這樣做可以幫助孩子作出更準確的猜測。

5. 由孩子3歲開始，家長可以和孩子一起看地圖和地區模型，並幫助孩子移動手指或運用「視像法」在地圖上由A地點去到B地點。

﹙答案：①B ／ ②B﹚

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第446期]