論盡教育：王師奶性別歧視？

【明報專訊】收到一封有趣的讀者電郵，說小婦人歧視回歸後所有男性教育領導人。相信該讀者一定是看過本年1月31日本欄的〈教育龍頭逐個評〉才有此感。王師奶一向尊重讀者意見，睇得起王師奶的草根文字，不以鄙俗為嫌，說得誇張些，你們是小婦人的衣食父母。王師奶早就說過，評價總帶主觀，也强調過心如日月，我手寫我心。

對教育阿頭有彈無讚？

該讀者姐姐說我對張建宗、李國章、孫明揚、吳克儉、楊潤雄無句好評。上述各人均位高權重，不是署長就是局長，小婦人不敢高攀，亦高攀不起，既無一面之緣，筆下自無偏袒之私。等王師奶透啖氣然後心平氣和一一道來：

先講張建宗，王師奶讚他是力求穩定的政務官，人又低調，讀者姐姐，這都是讚美之詞呀。可惜他「官」不逢時，被委任為署長時有一個「事事親力親為的頂頭上司」，唔通同上司駁火爭功咩？張建宗唔係呢類人，否則唔會後來做到政務司長喇！

再講李國章，王師奶話佢以太學祭酒之尊，與一眾庸碌局長做董建華布景板，內心替佢唔抵。替佢唔抵即係間接讚佢，話佢非庸碌之輩；又能和秘書長羅范椒芬融洽合作，證明「沙皇」都可以親民。至於通識教育和直資學校的一錘定音，王師奶無話佢啱或唔啱，只係側側膊話得失難作定論。小婦人無彈過佢，使唔使上綱上線到性別歧視呀！

輪到被尊稱「孫公」的孫明揚了。王師奶雖然引用過別人稱他「老油條」這別號，「老油條」的含義是隔夜油炸鬼，無厘火氣。「老油條」不一定是貶義，拿揑得當也可是褒詞。小婦人讚他善於調和，不慍不火，任內一片和諧，風平浪靜。這是讚而不是彈，是深度讚呀！

似旅遊局長多過似教育局長

讀者姐姐誤會王師奶性別歧視，可能由吳克儉而起。不諱言，吳克儉是被批評最多的教育局長。王師奶最初同情他，他根本是教育門外漢，沒有像政務官受過通才訓練，本錢只是短時間參加過教育學院（教育大學前身）校董會和考試局，對教育根本連邊都沾不上，更遑論深入了解。忽然有人將教育黃袍加在他身上，輕飄飄地上任，口輕輕地開壞個頭，以後就頭頭碰着黑。頻頻到世界各地考察，議會中人說他似旅遊局長多過似教育局長。小婦人多番勸他寫考察心得和教育界共享，但他不聽婦人言，一篇都未寫過，仲繼續狂言每月讀書數十本。唉！係乜嘢料就講乜嘢話，所以錦心繡口難得。不能全怪吳克儉，怪就要怪埋嗰個伯樂。讀者姐姐，畀你一個星期，舉得出他曾為香港教育做過一件擺得上枱的例子？王師奶認為這與性別無關。

最後講楊潤雄，小婦人讚佢謹慎，不高調，算是中庸。以王師奶筆下審查標準來說，已是很不錯的褒獎。諸葛亮被後人最高讚美的一句話是「諸葛一生唯謹慎」，謹慎唔係咁易㗎！王師奶曾批評過楊潤雄過於謹慎，難免有急驚風遇着慢郎中的遺憾。人無完人，金無足赤，與性別歧視無關。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第446期]