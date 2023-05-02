日式育兒記：打機不打機

【明報專訊】「究竟買不買Switch給他好呢？」其中一名日本媽媽朋友每次聚會也會問我們一次，兒子每天也嚷着她說很想要一部Switch遊戲機，但丈夫非常反對，她夾在中間，左右不是人，家裏每天也上演一幕兒子哭着說很想打機、丈夫氣冲冲說慈母多敗兒的戲碼，朋友壓力爆表，經過多年的相處，日本媽媽也開始跟我坦白。

其實在日本小學，真的幾乎家家戶戶也有一至兩部遊戲機，哥哥今年小三，上年他已經告訴我班上30人，只有1個印度同學家裏沒有Switch，其他的全部也有。我問他怎麼知道其他人有沒有，他說同學會談論有關新的遊戲，說着說着便知道誰有誰沒有。心想男孩子也這麼八卦，他說男男女女也愛玩《星之卡比》和Pokémon Scarlet等遊戲，這些遊戲可以在網上跟朋友一起玩，所以同學會相約大家在家一起對打等。

送遊戲機前 跟孩子簽好「合同」

我這些魔鬼朋友，當然就是慫恿她買，其實我之前也曾掙扎過好一段時間，哥哥早在小一那時也曾問過我們可不可以買，當時他還小，所以可以蒙混過關，但到了小二的時候，他所有好友全部也擁有一部，我也漸漸開始有壓力。上年尾回到香港時，他在我表哥的家玩遊戲機玩得樂不思蜀，我便跟表哥商討這個「打機」問題，他用上自己的經驗，當所有朋友也會在家玩，只有自己一個沒有，他擔心哥哥慢慢會覺得自己跟朋友格格不入。道理我們也明白，但應該怎樣實行呢？幸好婆婆是資深老師，她建議我們跟哥哥協商。於是我們趁弟弟上學、哥哥學校放假那天，相約哥哥一同坐下，讓他感覺自己不再是小孩，然後問他是不是很想要一部Switch，他當然難掩興奮之情，但我們說在送他遊戲機前，一定要跟他簽好「合同」，裏面寫上玩的時間、遊戲、打機前要做的家務/功課等條文，他看過，覺得自己可以達成才可以得到Switch。當然他想也不想，沒有閱讀好所有細則便簽下名字，高興到不得了。

回到日本，我們將這個「合同」貼在遊戲機旁邊，要他知道如果他不遵守任何「條例」，我們隨時有權拿掉遊戲機。一般我們一個星期可以讓他玩3次，每次40分鐘，條件是要先問準父母，做好功課、家務才能玩，他一直也有遵守，唯獨一次「打大佬」的時候，過了10分鐘也沒有關機，我們履行「合約精神」，沒收遊戲機2星期，他也無可奈何接受，在那2個星期內作出最好表演，務求能再「打大佬」。這次過後，他也會遵守規則，知道犯規的後果。

一家人互相商量 找到最好結果

覺得這個年代當父母真的不容易（當然每個年代也不簡單），這個上網跟打機的問題，也是一個值得全家商討的問題，我媽媽的忠告就是，如果一面倒抹煞他的訴求，他可能會覺得沒有人明白他，所以還是要一家人互相商量，找到一個大家覺得最好的結果，也希望他覺得家人永遠是可以跟他商量的對象。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]